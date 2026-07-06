Un uomo di 92 anni, originario di Milano, è stato arrestato a Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con l'accusa di evasione. L'anziano si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Tribunale di Milano, in quanto indagato per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. I fatti che hanno portato a questa grave accusa risalgono allo scorso mese di marzo, quando l'uomo avrebbe esploso un colpo di pistola ferendo la badante, una donna romena di 46 anni, all'interno di un appartamento situato nel quartiere Barona di Milano, in viale Faenza.

L'arresto per evasione a Stresa

L'episodio che ha condotto al nuovo arresto si è verificato nel corso del pomeriggio del 4 luglio. I carabinieri della stazione di Stresa hanno rintracciato il novantaduenne lungo le vie cittadine, a circa un chilometro di distanza dal domicilio presso il quale era in esecuzione la misura cautelare. Dopo averlo fermato e identificato, i militari hanno proceduto all'arresto formale per il reato di evasione. Al termine delle operazioni di rito, l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Il contesto delle indagini per tentato omicidio

La misura degli arresti domiciliari era stata imposta in seguito ai gravi eventi accaduti a Milano nel marzo precedente.

In quell'occasione, l'uomo è sospettato di aver sparato alla badante, causando il ferimento della donna. La Procura di Milano prosegue le indagini preliminari per tentato omicidio, un procedimento che verte tuttora in questa fase. È doveroso precisare che, nel rispetto dei diritti della persona indagata e in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità del soggetto sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

Il novantaduenne rimane dunque sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il caso continua a essere seguito con attenzione dalla Procura milanese, che valuterà gli sviluppi delle indagini.