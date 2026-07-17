Le forze dell'ordine hanno condotto una vasta e mirata operazione di controllo nel cuore di Roma, concentrandosi sul fenomeno dei cosiddetti "campanellari". Questi soggetti sono noti per dedicarsi a furti e borseggi, prendendo di mira principalmente i numerosi turisti che affollano le vie della capitale. L'intervento si è svolto nelle aree a maggiore afflusso turistico, punti nevralgici dove la presenza di visitatori rende il contesto particolarmente vulnerabile a questo tipo di criminalità.

La Stretta sui "Campanellari": Dettagli dell'Intervento

Durante l'attività di controllo, che ha interessato le zone più iconiche e frequentate del centro di Roma, sono state identificate ben 143 persone. Questa azione si inserisce in un più ampio e strategico piano di contrasto ai reati predatori, con un'attenzione specifica ai furti con destrezza che colpiscono indistintamente visitatori e cittadini. Le autorità hanno intensificato la loro presenza e i controlli, impiegando personale sia in abiti civili – per un'osservazione discreta e un'azione a sorpresa – sia in uniforme, per garantire una visibilità deterrente e un presidio costante. L'obiettivo è monitorare attentamente i principali snodi turistici e le arterie commerciali, dove i "campanellari" tendono a operare con maggiore frequenza e organizzazione.

Contesto e Obiettivi della Campagna di Sicurezza

L'operazione è stata strategicamente pianificata nelle aree centrali di Roma, luoghi che registrano una presenza di turisti eccezionalmente elevata, soprattutto in vista dei mesi estivi. La scelta di queste zone riflette la necessità di tutelare il patrimonio turistico e la sicurezza dei visitatori. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, prevenire la commissione di nuovi reati, agendo in modo proattivo; dall'altro, reprimere con fermezza l'attività dei campanellari, i quali sono soliti agire in gruppo e con tecniche collaudate per massimizzare l'efficacia dei loro colpi. L'identificazione di 143 persone rappresenta un risultato significativo nell'ambito delle attività di prevenzione e di rafforzamento della sicurezza urbana nella capitale.

Le forze dell'ordine continueranno a mantenere un elevato livello di vigilanza, proseguendo nei controlli con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito. Questo impegno costante mira a garantire la sicurezza di tutti, dai residenti ai milioni di visitatori che ogni anno scelgono Roma come meta. L'obiettivo finale è ridurre in modo tangibile il rischio di furti e borseggi, preservando l'immagine e la vivibilità del centro storico della città eterna.