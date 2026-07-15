Le indagini sulla scomparsa di Diana Maruntelu, la quindicenne nata a Mirano, in provincia di Venezia, e di origini romene, registrano un'importante svolta. La ragazza è sparita lo scorso 4 luglio da Giulianova, in provincia di Teramo, e gli ultimi accertamenti hanno portato gli investigatori oltre i confini italiani.

Il cellulare aggancia le celle in Romania

Gli inquirenti hanno accertato che, dopo un ultimo segnale telefonico rilevato a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, il telefono cellulare della ragazza ha agganciato, il giorno successivo, domenica 5 luglio, alcune celle telefoniche in Romania.

Alla luce di questo elemento, la Procura di Teramo ha avviato, nel massimo riserbo, contatti con le autorità romene per attivare i protocolli di ricerca internazionali.

La scomparsa

Diana Maruntelu si era allontanata da casa nella mattinata di sabato 4 luglio per fare colazione, senza fare più ritorno. L'ultimo contatto con i familiari risale all'ora di pranzo dello stesso giorno.

Nell'abitazione non risultano mancanti indumenti personali, mentre la giovane era stata notata per l'ultima volta al Parco Franchi di Giulianova.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Elisabetta Labanti, con il supporto della Procura per i minorenni dell'Aquila e dei Carabinieri. La Prefettura di Teramo coordina invece le ricerche sul territorio.

L'ipotesi investigativa e l'identikit

Gli investigatori ipotizzano il coinvolgimento di uno o più complici maggiorenni. Il fascicolo aperto dalla Procura ipotizza già reati a carico di terzi collegati a quella che, inizialmente, era apparsa come una scomparsa volontaria.

Nel pomeriggio di oggi la Procura di Teramo, d'intesa con i familiari, ha autorizzato la diffusione dei dati identificativi della minorenne.

Al momento della scomparsa Diana indossava una maglietta blu con la scritta bianca Adidas, pantaloncini corti rosa, scarpe bianche Nike e una borsetta rosa. È alta poco più di un metro e 60 centimetri, ha corporatura media, capelli lunghi, lisci e neri e occhi castani.