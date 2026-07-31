Una scossa di terremoto di forte intensità ha colpito Napoli nel tardo pomeriggio di venerdì 31 luglio 2026. L'evento sismico è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri della città, generando un'ondata di apprensione tra i residenti. Le prime stime hanno indicato una magnitudo provvisoria compresa tra 3.7 e 4.2, un valore che ne ha giustificato la percezione diffusa. Il sisma ha interessato diverse zone urbane, tra cui i popolosi quartieri di Pizzofalcone e Fuorigrotta, dove si sono registrati casi di interruzione di corrente elettrica, aggiungendo disagio alla paura.

La reazione della popolazione e l'epicentro

La terra ha tremato con una forza tale da spingere molti cittadini, spaventati dall'improvviso movimento tellurico, a riversarsi in strada in cerca di sicurezza. Le segnalazioni di disagio e la percezione del sisma si sono concentrate in varie aree del capoluogo campano, ma l'evento è stato avvertito chiaramente anche nei comuni limitrofi, estendendo l'allarme. Il sisma è stato registrato con precisione alle 17:46 UTC. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Quarto, in provincia di Napoli, con una profondità stimata di circa 1 chilometro. Le coordinate precise dell'epicentro sono state individuate nei pressi di 40.88 di latitudine e 14.14 di longitudine, con un margine di errore di circa 2 chilometri, fornendo un quadro dettagliato della sorgente sismica.

Le rilevazioni internazionali e le conseguenze immediate

Le rilevazioni condotte da centri sismologici internazionali, tra cui l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), hanno fornito ulteriori dettagli sulla magnitudo dell'evento, indicandola con valori compresi tra 4.3 Mb e 4.7 Md. Questa differenza nelle rilevazioni sottolinea la complessità della misurazione sismica. L'onda d'urto del terremoto si è propagata ampiamente, tanto che l'evento è stato probabilmente avvertito fino a una distanza di 90-100 chilometri dall'epicentro, coinvolgendo una vasta area della Campania e non solo la provincia di Napoli. Le interruzioni di corrente elettrica, già menzionate, hanno rappresentato la conseguenza più tangibile e immediata del sisma in alcune zone della città, complicando ulteriormente la situazione per i residenti.

Monitoraggio e assenza di danni gravi

Nonostante la forte percezione e la comprensibile preoccupazione che l'episodio ha suscitato tra i residenti, le prime verifiche non hanno evidenziato la presenza di danni gravi a strutture o persone. Al momento, non sono stati segnalati feriti, un dato che contribuisce a stemperare l'allarme iniziale. Le autorità locali hanno prontamente attivato le procedure di monitoraggio, verificando attentamente la situazione e valutando eventuali impatti sulle infrastrutture e sulla popolazione. L'attenzione resta alta per garantire la sicurezza e fornire assistenza qualora fosse necessario, ma la fase più acuta dell'emergenza sembra essere rientrata senza conseguenze drammatiche.