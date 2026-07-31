Poste Italiane ha annunciato che gli uffici postali della provincia di Matera continueranno a garantire gli attuali livelli di servizio. La comunicazione, diffusa il 31 luglio 2026, conferma la piena operatività per tutte le sedi presenti nell'area materana. L'azienda ha specificato che non sono previste riduzioni o modifiche nell'offerta di servizi postali e finanziari per i cittadini e le imprese del territorio.

Conferma della continuità dei servizi nel Materano

Questa decisione di Poste Italiane risponde alle richieste di chiarimento e alle preoccupazioni espresse dai rappresentanti istituzionali locali, che avevano manifestato inquietudine per una possibile riduzione dei servizi.

L'azienda ha rassicurato che "gli uffici postali del Materano continueranno a garantire gli attuali livelli di servizio", sottolineando l'importanza della continuità per la popolazione residente e per le attività economiche locali.

La presenza capillare di Poste Italiane nella provincia

La presenza di Poste Italiane nella provincia di Matera è capillare, con una rete di uffici che copre sia i centri urbani sia le aree rurali. L'azienda offre una gamma completa di servizi postali, finanziari e di pagamento, rivolti a cittadini e imprese. La missione di Poste Italiane è garantire l’accesso universale ai servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree meno densamente popolate.

L’impegno nel Materano si inserisce nella strategia più ampia dell’azienda di mantenere una presenza stabile e affidabile anche nelle province e nei piccoli comuni, assicurando la continuità dei servizi di pubblica utilità.