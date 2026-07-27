Un incidente mortale ha funestato la mattina di lunedì 27 luglio 2026 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Un 17enne ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus di linea. Il tragico impatto è avvenuto poco prima delle ore 7 in via Ubaldino Peruzzi, nella frazione dell'Antella.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane conducente dello scooter non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine, per la ricostruzione dell'accaduto.

Dinamica e indagini in corso

La dinamica esatta dell'incidente è tuttora oggetto di approfonditi accertamenti. I carabinieri e la polizia municipale stanno conducendo le indagini per chiarire ogni aspetto dello scontro. Una prima ricostruzione suggerisce che l'impatto sia avvenuto in prossimità di una curva, elemento che potrebbe aver influito su visibilità e traiettorie dei mezzi coinvolti.

Dalle prime verifiche è emerso che il sinistro, descritto come un violento scontro frontale, si è verificato nei pressi dell'incrocio con via Roma, nella frazione di Osteria Nuova.

Al momento della collisione, il giovane era in sella alla sua moto e procedeva in direzione dell'Antella. Le cause precise di questa tragica collisione non sono ancora state definite e sono al vaglio delle autorità.

Contesto viario e sicurezza stradale

La via Ubaldino Peruzzi è una delle principali arterie del Comune di Bagno a Ripoli, collegando frazioni importanti come l'Antella e Osteria Nuova. La sua conformazione, con curve e incroci, rende la sicurezza stradale un tema di costante attenzione, specialmente nelle ore mattutine, con traffico significativo per pendolari e mezzi pubblici.

Il tragico evento sottolinea l'importanza della prudenza alla guida e del monitoraggio delle infrastrutture stradali. Le autorità locali proseguono nell'impegno per migliorare la viabilità e prevenire futuri incidenti.