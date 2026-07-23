Un grave incidente stradale si è verificato la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nello scontro frontale tra uno scooter e una moto, un giovane è deceduto e altri tre sono rimasti feriti. La vittima è P. F., un diciassettenne alla guida dello scooter, deceduto sul colpo. Con lui viaggiava una ragazza di sedici anni, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. La giovane è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove è attualmente ricoverata a causa delle lesioni riportate.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente ha coinvolto anche due giovani a bordo della moto. Il conducente, un diciannovenne, ha riportato ferite ed è stato condotto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Il passeggero è stato ricoverato presso l'ospedale di Castelvetrano. Tutti e tre i feriti sono sotto osservazione medica, sebbene le condizioni della sedicenne restino particolarmente critiche.

Soccorsi e indagini sull'incidente di Triscina

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i carabinieri e tre ambulanze del 118, garantendo un intervento tempestivo. Le forze dell'ordine hanno isolato l'area per i rilievi necessari alla ricostruzione.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli investigatori, che cercano di determinare le cause precise dell'impatto e accertare eventuali responsabilità.

La frazione di Triscina di Castelvetrano, teatro dell'incidente, è una nota località costiera del comune di Castelvetrano, situata nella provincia di Trapani. Questa zona, frequentata nel periodo estivo, si trova a breve distanza dalla strada statale 115, che collega Mazara del Vallo a Campobello di Mazara. Le indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto e rafforzare la sicurezza stradale.