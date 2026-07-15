I corpi senza vita di una donna di 86 anni e del figlio di 59 sono stati trovati nella tarda mattinata all'interno della loro abitazione a Maracalagonis, nel Cagliaritano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena.

Esclusi, al momento, segni di violenza

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi riconducibili a un'aggressione.

Sui corpi della madre e del figlio non sono stati rilevati segni di violenza e i militari, durante il sopralluogo nell'abitazione, non hanno riscontrato tracce di intrusione o di effrazione.

L'ipotesi della morte naturale

Al momento, l'ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è quella della morte naturale.

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne sarebbe stato colto da un malore senza riuscire a chiedere aiuto. La madre, trovandolo privo di vita, si sarebbe sentita male a sua volta.

Per chiarire con certezza le cause dei due decessi si attende l'arrivo del medico legale, che effettuerà gli accertamenti sui corpi.