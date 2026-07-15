La Provincia di Perugia ha attivato un servizio gratuito di collegamento tra San Feliciano e l'Isola Polvese, operativo dal 15 luglio al 30 agosto. L'iniziativa nasce a seguito della sospensione del collegamento pubblico tra San Feliciano e l'isola, dovuta al basso livello delle acque del Lago Trasimeno, che ha reso i mezzi di trasporto pubblico locale incompatibili con l'attuale livello idrometrico.

Dettagli del servizio gratuito

Il servizio, completamente gratuito, è stato individuato e finanziato dalla Provincia di Perugia per garantire la fruibilità dell'Isola Polvese durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Le corse saranno effettuate dalla società Navilagando mediante un'imbarcazione con conducente, appositamente noleggiata dalla Provincia, con una capienza massima di 12 passeggeri per ciascun viaggio. Nel corso della giornata saranno effettuate numerose corse tra San Feliciano e Isola Polvese, così da assicurare continuità ai collegamenti. Le partenze avverranno dall'area dei pontili di San Feliciano, con imbarco dal pontile nuovo o dal pontile vecchio, in funzione delle esigenze operative del servizio. “Siamo intervenuti con tempestività per garantire i collegamenti con l'Isola Polvese anche in questa fase di difficoltà legata alla sospensione del servizio pubblico di navigazione - dichiara il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti - L'obiettivo è dare una risposta concreta ai cittadini, ai turisti e agli operatori del territorio, consentendo la regolare fruizione dell'isola nel periodo di maggiore affluenza e confermando l'impegno della Provincia nella valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico del Lago Trasimeno”.

Contesto della sospensione e ruolo delle istituzioni

La sospensione del servizio pubblico locale sulla tratta San Feliciano – Isola Polvese è stata comunicata da Busitalia Sita S.p.A. a partire dal 29 giugno 2026, a causa del progressivo abbassamento del livello del Lago Trasimeno, che ha raggiunto i –170 centimetri. Regione Umbria, Provincia di Perugia e Unione dei Comuni del Trasimeno hanno collaborato per individuare una soluzione alternativa, dopo una complessa analisi del contesto normativo relativo al bacino lacustre. In via transitoria, il collegamento è stato garantito nei primi due fine settimana di luglio, mentre dal 15 luglio il servizio è attivo quotidianamente fino al 30 agosto.