Una tragica domenica ha scosso il Lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita per annegamento. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 19 luglio 2026, intorno alle ore 18, quando la vittima, le cui generalità non sono state rese note, si trovava sul lago per un'escursione in pedalò. L'uomo aveva affittato l'imbarcazione presso il bar Marinella, in compagnia di una ragazza e un altro ragazzo, per godere di un momento di svago sulle acque del lago.

La dinamica dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

Le prime ricostruzioni dell'accaduto suggeriscono che il trentaduenne sia scivolato accidentalmente dal pedalò.

Un dettaglio cruciale emerso dalle indagini preliminari è che l'uomo non sapesse nuotare, una circostanza che ha reso impossibile per lui riemergere una volta caduto in acqua. Immediatamente dopo l'allarme, lanciato dai presenti che hanno assistito alla scena, è scattata una vasta operazione di soccorso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti con prontezza i vigili del fuoco, che hanno impiegato moto d'acqua e l'elicottero Drago, affiancati dal reparto sommozzatori di Torino. Le ricerche sono state intense e prolungate, fino a quando il corpo dell'uomo è stato individuato e riportato a terra.

Nonostante la rapidità dell'intervento e i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il giovane di 32 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano, confermando il tragico epilogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare ogni aspetto legato alla sicurezza.

Accertamenti in corso e la sicurezza sul Lago di Viverone

Il Lago di Viverone, noto per essere una frequentata meta turistica e ricreativa, offre numerose opportunità per attività acquatiche, tra cui appunto le escursioni in pedalò e vari sport. Questo tragico evento ha riportato l'attenzione sulla fondamentale importanza delle misure di sicurezza e sulla necessità di adottare ogni precauzione quando si praticano attività in acqua.

Le autorità locali, inclusi i carabinieri e la polizia locale, sono costantemente impegnate nei controlli e negli accertamenti volti a garantire la sicurezza dei frequentatori del lago. L'episodio sottolinea ancora una volta come la prudenza e la consapevolezza dei propri limiti, in particolare per chi non ha familiarità con il nuoto, siano elementi imprescindibili per prevenire simili tragedie e assicurare un divertimento sicuro sulle acque.