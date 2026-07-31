Si è conclusa con successo la fase di lavori infrastrutturali sulla tratta delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL) che collega le località di Grumo Appula e Toritto, nel cuore del Barese. A partire da lunedì, la circolazione dei treni sarà completamente ripristinata, segnando la fine di un periodo di interruzione che ha richiesto l'attivazione di servizi di autobus sostitutivi per i pendolari. Questa tratta, di fondamentale importanza, si inserisce nella più ampia linea ferroviaria Bari-Altamura, un vero e proprio asse strategico per la mobilità locale e regionale.

Gli interventi realizzati si sono rivelati indispensabili per un potenziamento complessivo e una profonda manutenzione della linea. Le opere hanno interessato in modo significativo sia l'infrastruttura dei binari sia una serie di strutture accessorie essenziali, tutte finalizzate a innalzare gli standard di sicurezza e a ottimizzare l'efficienza dell'intero servizio ferroviario. Durante l'esecuzione di questi importanti lavori, le Ferrovie Appulo Lucane hanno garantito la continuità degli spostamenti, mettendo a disposizione dei viaggiatori un efficiente servizio di autobus sostitutivi, un supporto cruciale per collegare Grumo Appula e Toritto e minimizzare i disagi.

Ripresa dei servizi ferroviari tra Grumo Appula e Toritto

Il tanto atteso ripristino della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Grumo Appula e Toritto è fissato per lunedì, come ufficialmente comunicato dalle Ferrovie Appulo Lucane. Questo evento segna un passo importante per i residenti e i pendolari della zona, che potranno nuovamente contare su un collegamento ferroviario diretto. La linea Bari-Altamura, su cui insistono questi interventi, è riconosciuta come un asse portante per il trasporto pubblico locale, e il completamento dei lavori permetterà un pieno ritorno alla normale operatività. FAL ha assicurato che il servizio ferroviario riprenderà con la consueta regolarità, rispettando gli orari e le frequenze previste dal programma ordinario, garantendo così affidabilità e puntualità.

Il ruolo strategico delle Ferrovie Appulo Lucane e la linea Bari-Altamura

Le Ferrovie Appulo Lucane (FAL) si confermano un attore chiave nel panorama dei trasporti del Sud Italia, gestendo con dedizione la linea ferroviaria Bari-Altamura. Questa arteria vitale non solo connette il capoluogo pugliese con diverse località del suo entroterra, ma si estende anche in un'area geografica più ampia. L'azienda, con la sua sede principale strategicamente posizionata a Bari, offre un'ampia gamma di servizi di trasporto, sia ferroviario che automobilistico, operando attivamente nelle regioni di Puglia e Basilicata. La missione di FAL è chiara: assicurare la mobilità dei cittadini attraverso lo sviluppo e la gestione di infrastrutture moderne e l'erogazione di servizi efficienti, ponendo sempre al centro la sicurezza dei passeggeri e il costante miglioramento della rete di trasporto.