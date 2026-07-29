La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Questura di Trieste hanno recentemente eseguito un nuovo e significativo provvedimento di sequestro di beni nei confronti di un quarantenne originario della città, già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato nel 2025 con l'accusa di traffico di stupefacenti. Questo ulteriore sequestro, disposto dal Tribunale di Trieste, ammonta a un valore di circa 284mila euro.

L'operazione odierna si inserisce in una più complessa attività di accertamento patrimoniale avviata già nell'anno precedente.

Tale attività aveva già condotto, nel mese di aprile, a un primo sequestro d'urgenza di beni per un valore superiore ai 400mila euro. Con l'aggiunta di quest'ultimo provvedimento, il patrimonio complessivamente sottoposto a sequestro supera ora la considerevole cifra di 700mila euro, evidenziando la portata delle indagini.

Il patrimonio illecito e le motivazioni del sequestro

Gli accertamenti patrimoniali approfonditi hanno rivelato che il patrimonio riconducibile al quarantenne, gestito anche attraverso l'uso di prestanome, era costituito da elementi di notevole valore. Tra questi figurano ingenti somme di denaro contante, una collezione di orologi di marchi prestigiosi, preziosi di alto valore commerciale e un'autovettura di grossa cilindrata.

La natura e l'entità di questi beni sono risultate sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati dall'uomo, un dato che ha rafforzato la convinzione che si trattasse di probabile provento derivante dalle sue attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti. Per queste ragioni, il Tribunale di Trieste ha formalmente disposto la misura di prevenzione patrimoniale.

Le indagini investigative hanno permesso di delineare come, nel corso degli anni, il quarantenne fosse riuscito a costruire un articolato sistema per l'approvvigionamento e la successiva distribuzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, consolidando una rete criminale ben strutturata.

Le precedenti operazioni e l'arresto del 2025

Il primo significativo sequestro di beni, avvenuto ad aprile 2026, aveva già interessato un valore di oltre 400mila euro. In quella circostanza, le autorità avevano già posto sotto sequestro diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, oltre a gioielli e orologi di valore. L'uomo era stato precedentemente arrestato nel 2025 dalla Squadra Mobile, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Trieste, proprio in relazione al traffico di stupefacenti.

Le successive e meticolose indagini patrimoniali avevano confermato che i beni individuati erano il frutto diretto di attività illecite, coinvolgendo non solo il quarantenne ma anche altre figure implicate nel medesimo giro di traffico di droga.

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trieste ha giocato un ruolo cruciale, valutando la pericolosità sociale dell'individuo, considerato abitualmente dedito a generare proventi attraverso mezzi illeciti, un fattore determinante per la formalizzazione di tutti i provvedimenti di sequestro.