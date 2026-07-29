Il 29 luglio 2026, il Pronto soccorso di Monfalcone, in provincia di Gorizia, è stato teatro di una nuova e grave aggressione ai danni del personale sanitario. Questo episodio si è verificato a meno di ventiquattro ore da un precedente incidente simile, evidenziando una preoccupante escalation di violenza. La protagonista dell'aggressione è stata una donna, già nota alle autorità per problemi di tossicodipendenza e comportamenti aggressivi, che ha preso di mira gli operatori in servizio.

Durante l'attacco, un'infermiera e un'operatrice socio-sanitaria hanno riportato ferite, mentre una terza operatrice è stata violentemente spintonata.

La colluttazione ha coinvolto anche altri operatori, che sono stati sbalzati contro gli arredi della struttura. Solo l'intervento tempestivo di una guardia giurata ha permesso di immobilizzare la donna, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. L'episodio del giorno precedente aveva già causato a un operatore sanitario una prognosi di otto giorni, sottolineando la crescente vulnerabilità del personale.

L'allarme dei sindacati e le richieste di maggiore sicurezza

La Uil Fp ha prontamente denunciato la situazione attraverso una nota ufficiale, esprimendo profonda preoccupazione per quella che definisce una "escalation che mette a rischio il personale". Il sindacato ha avanzato precise richieste all'Azienda sanitaria, sollecitando l'installazione di una porta anti-intrusione e la garanzia di un servizio di sicurezza attivo ventiquattro ore su ventiquattro.

Secondo la Uil Fp, la persistenza di tali episodi di violenza potrebbe seriamente compromettere l'attività assistenziale, mettendo a repentaglio non solo l'incolumità degli operatori, ma anche la sicurezza dei pazienti. Stefano Bressan, segretario generale della Uil Fp Fvg, ha ribadito la posizione del sindacato, affermando con fermezza: "Senza risposte concrete saranno promosse iniziative sindacali e istituzionali per garantire la sicurezza dei lavoratori."

Il contesto del Pronto soccorso di Monfalcone

Il Pronto soccorso di Monfalcone rappresenta una struttura sanitaria fondamentale, dedicata a fornire assistenza d'urgenza ai cittadini dell'area di Gorizia. La recente serie di episodi di violenza ha acceso i riflettori delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali sulla urgente necessità di rafforzare le misure di sicurezza.

La richiesta di interventi sia strutturali che organizzativi si inserisce in un contesto più ampio, dove la sicurezza degli operatori sanitari è riconosciuta come una priorità assoluta per assicurare il corretto e sereno funzionamento del servizio sanitario pubblico. Questi eventi evidenziano la pressione e i rischi a cui è quotidianamente esposto il personale in prima linea.