La Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno annunciato un investimento di 20 milioni di euro, dedicato al potenziamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia. L'iniziativa, che coinvolge le principali città della regione, mira a rafforzare la sicurezza e a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture per tutti gli utenti.

Interventi mirati per stazioni più sicure

Il piano di investimenti si concentra sul potenziamento di videosorveglianza, illuminazione e sistemi di controllo degli accessi.

Le risorse stanziate saranno impiegate per l’installazione di nuove telecamere, l'ottimizzazione dei varchi di ingresso e l'adeguamento delle aree di attesa, rendendole più confortevoli e protette. L'obiettivo primario è garantire una maggiore tutela per i viaggiatori e per il personale operativo, favorendo una migliore fruibilità degli spazi pubblici. L'ambizione è trasformare le stazioni in luoghi più sicuri e accoglienti, rispondendo alle esigenze di mobilità e sicurezza della popolazione.

Collaborazione istituzionale e benefici per il territorio

L’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana è un esempio di collaborazione tra enti pubblici e gestori delle infrastrutture.

Il finanziamento di 20 milioni di euro sarà distribuito tra i capoluoghi regionali, con priorità agli interventi ritenuti più urgenti. Le autorità regionali sottolineano che la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori è una priorità. Questi interventi contribuiranno in modo significativo al miglioramento della qualità del servizio ferroviario. Le stazioni interessate saranno oggetto di monitoraggio continuo per valutare l’efficacia delle misure adottate.