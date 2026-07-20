Le forze armate statunitensi hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi in Iran, con l'obiettivo dichiarato di ridurre le capacità militari iraniane impiegate per minacciare il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz. L'annuncio è stato diramato dal Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom) nella serata del 20 luglio 2026. Le operazioni, iniziate alle 16 ora locale e corrispondenti alle 22 in Italia, giungono dopo nove giorni consecutivi di crescente attività militare nella regione, segnando un'escalation delle tensioni.

Il Centcom ha esplicitamente dichiarato che la finalità di questi interventi è di "ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane", le quali sarebbero impiegate per colpire le imbarcazioni commerciali che transitano nel cruciale Stretto di Hormuz. Al momento, il Comando centrale non ha rilasciato informazioni dettagliate riguardo agli specifici obiettivi colpiti durante questa nuova ondata di attacchi, né ha fornito aggiornamenti sulle eventuali conseguenze immediate o sui danni provocati dalle operazioni militari.

Obiettivi e contesto strategico degli attacchi

Le operazioni militari statunitensi sono state intraprese con la precisa motivazione di contrastare e neutralizzare le capacità iraniane.

Queste ultime, secondo le valutazioni del Centcom, costituiscono una minaccia diretta al regolare e sicuro svolgimento del traffico commerciale marittimo nell'area strategicamente vitale dello Stretto di Hormuz. Questa regione, riconosciuta a livello globale, è da tempo considerata un punto nevralgico e insostituibile per il transito di ingenti quantità di petrolio e di numerose altre merci essenziali. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran, già elevate, hanno registrato una marcata intensificazione negli ultimi giorni, culminando in questa nuova fase di interventi militari.

Il ruolo cruciale del Centcom e l'importanza dello Stretto di Hormuz

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) detiene la responsabilità primaria per la conduzione delle operazioni militari americane nell'intera regione del Medio Oriente.

Tra le sue funzioni più critiche rientra la garanzia della sicurezza e della libertà di navigazione lungo le rotte marittime, in particolare quelle che attraversano lo Stretto di Hormuz. Questa via d'acqua, di importanza geostrategica inestimabile, si configura come uno dei principali passaggi marittimi mondiali, essenziale per il trasporto di petrolio e di una vasta gamma di altre risorse vitali. Ogni giorno, una percentuale significativa del commercio energetico globale transita attraverso questo stretto corridoio marittimo. La protezione del traffico navale in questa area sensibile è, infatti, una delle priorità operative fondamentali esplicitamente dichiarate dal Centcom, sottolineando la sua importanza strategica per gli interessi globali e la stabilità regionale.