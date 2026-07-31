Il governatore dello Stato venezuelano di La Guaira, José Alejandro Terán, ha diffuso il primo bilancio ufficiale dei dispersi a seguito del doppio terremoto che ha colpito la regione il 24 giugno. Il numero delle persone attualmente considerate disperse ammonta a 1.338. Questo dato evidenzia l'ampiezza dell'evento sismico e le ripercussioni sulla comunità locale. La cifra è stata raccolta attraverso il registro unico delle abitazioni, uno strumento fondamentale cui hanno già aderito circa 100 mila residenti. Il registro ha permesso di ottenere una prima stima ufficiale delle persone di cui non si hanno notizie dopo il sisma, fornendo un quadro essenziale per le operazioni di ricerca e soccorso.

Il sisma del 24 giugno: il bilancio dei dispersi

Il doppio terremoto che ha interessato lo Stato di La Guaira ha avuto un impatto significativo sulla popolazione. Le autorità locali hanno istituito il registro unico delle abitazioni per monitorare la situazione e raccogliere segnalazioni relative ai dispersi. La partecipazione di circa 100 mila residenti si è rivelata cruciale, consentendo di quantificare le 1.338 persone ancora non rintracciate e di orientare gli sforzi di ricerca e soccorso.

La Guaira: gestione dell'emergenza e coordinamento

Lo Stato di La Guaira, nella parte settentrionale del Venezuela, è una delle aree più densamente popolate. Questa caratteristica ha reso la gestione delle conseguenze del sisma complessa.

Il governo locale, guidato dal governatore José Alejandro Terán, ha adottato misure di emergenza per fronteggiare la situazione critica. Tra le priorità vi è il coordinamento delle attività di ricerca e soccorso, con focus sul ritrovamento dei dispersi. L'affidamento sulla collaborazione dei residenti, tramite il registro unico delle abitazioni, si conferma elemento chiave per l'efficacia delle operazioni. L'impegno è volto a supportare la popolazione colpita e garantire una risposta tempestiva e organizzata alla calamità naturale che ha colpito la regione.