I Carabinieri della stazione di Carbognano, in provincia di Viterbo, hanno arrestato una donna di 38 anni sorpresa in possesso di numerose dosi di crack e cocaina. L'intervento è avvenuto durante un controllo stradale di routine, mentre la donna viaggiava a bordo di un'auto proveniente da Roma, in compagnia di altre due persone.

Il nervosismo malcelato dei tre occupanti ha subito destato i sospetti dei militari, che hanno quindi proceduto con una perquisizione approfondita del veicolo e delle persone a bordo. Addosso alla 38enne è stato rinvenuto un involucro di plastica contenente ben 17 dosi di crack, 4 dosi di cocaina e 220 euro in contanti, somma quest'ultima ritenuta con ogni probabilità frutto dell'attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta in stato di fermo con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Intensificati i controlli dei Carabinieri nel Lazio

L'operazione condotta dai Carabinieri di Carbognano si inserisce in un quadro più ampio di controlli straordinari del territorio messi in atto dall'Arma in tutta la regione Lazio. Queste attività sono particolarmente concentrate nelle aree di maggiore transito e aggregazione, con l'obiettivo di contrastare la criminalità diffusa. Un esempio significativo è l'intervento avvenuto a Roma il 9 luglio 2026, dove i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno condotto un servizio mirato. In quell'occasione, sono state identificate 272 persone e controllati 108 veicoli, portando all'esecuzione di sette arresti.

Tra questi, spicca l'arresto di un giovane trovato in possesso di dosi di cocaina e crack, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze.

L'impegno nella prevenzione e repressione dei reati

Le operazioni di controllo, pianificate dalle autorità locali e coordinate nell'ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono finalizzate a una decisa prevenzione e repressione dei reati. L'attenzione è rivolta in particolare al traffico di sostanze stupefacenti e ad altre forme di illegalità, soprattutto nelle zone frequentate dai giovani e lungo i principali snodi viari. Gli arresti e le denunce effettuati nelle ultime settimane rappresentano una chiara testimonianza dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitorare il territorio e intervenire tempestivamente in presenza di comportamenti sospetti o illeciti, garantendo così una maggiore sicurezza per la comunità.