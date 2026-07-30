Viva Servizi ha recentemente inaugurato un nuovo e strategico sportello clienti nella città di Fabriano, scegliendo come sede il moderno e frequentato centro commerciale Il Gentile. Questa apertura rappresenta un passo significativo nell'ottica di rafforzare la vicinanza dell'azienda ai propri utenti e di migliorare l'accessibilità ai servizi essenziali. L'iniziativa, che si concretizza con l'apertura di questo punto assistenza, mira a offrire un servizio più diretto e comodo per i cittadini della zona, consolidando la presenza di Viva Servizi sul territorio.

La collocazione dello sportello all'interno del centro commerciale Il Gentile è stata studiata per massimizzare la comodità per i cittadini di Fabriano e delle aree limitrofe. Tale scelta consente agli utenti di accedere con maggiore facilità a un'ampia gamma di servizi offerti da Viva Servizi. Tra questi, spiccano le richieste di informazioni dettagliate sulle forniture idriche, la gestione delle pratiche amministrative e un supporto dedicato per le utenze, sia quelle domestiche che quelle aziendali. L'iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle attività che Viva Servizi sta portando avanti con l'obiettivo primario di migliorare costantemente il rapporto con la propria clientela e di garantire una maggiore capillarità e prossimità sul territorio di riferimento.

Un punto di riferimento per i servizi idrici a Fabriano

Il nuovo sportello clienti di Viva Servizi a Fabriano è progettato per offrire un'assistenza completa e qualificata per tutte le principali pratiche relative al servizio idrico integrato. Gli utenti che si recheranno presso questo punto di contatto troveranno personale preparato a gestire diverse tipologie di richieste. Sarà possibile ottenere informazioni precise, gestire in modo efficiente le bollette, procedere con l'attivazione o la cessazione delle forniture e inoltrare segnalazioni specifiche relative al servizio. La decisione di posizionare lo sportello all'interno del centro commerciale Il Gentile è stata dettata dalla volontà di rendere il servizio non solo facilmente accessibile, ma anche pienamente fruibile durante l'ampio orario di apertura della struttura, permettendo ai cittadini di ottimizzare i propri tempi.

La rete di assistenza Viva Servizi sul territorio

Viva Servizi si distingue come una società leader nella gestione del servizio idrico integrato, operando in numerosi comuni della regione Marche. L'azienda si impegna a fornire un'assistenza capillare e di qualità attraverso una fitta rete di sportelli distribuiti strategicamente sul territorio. Oltre al nuovo e moderno punto di Fabriano, la società dispone di altre sedi dedicate all'accoglienza e all'assistenza diretta dei clienti. L'obiettivo primario di questa strategia è garantire un servizio sempre più efficiente, tempestivo e vicino alle reali esigenze degli utenti. Tutti gli sportelli sono concepiti per rispondere in maniera efficace sia alle pratiche ordinarie, che costituiscono la routine quotidiana, sia per la gestione di eventuali segnalazioni o problematiche più complesse che possono emergere in relazione al servizio idrico, confermando l'impegno di Viva Servizi per la soddisfazione del cliente.