Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A4, nel tratto tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisana, in direzione Trieste. L'episodio ha coinvolto una Fiat Panda e un furgone, scontratisi per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. A seguito dell'impatto, la Fiat Panda si è ribaltata, bloccando la carreggiata centrale e causando notevoli disagi alla circolazione.

A bordo dell'utilitaria viaggiavano tre giovani, rimasti incastrati tra le lamiere. Per la loro liberazione è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con squadre di Portogruaro e Latisana.

Una volta estratti, i tre ragazzi sono stati affidati ai sanitari del 118. Le prime informazioni dai soccorritori indicano che le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Il conducente del furgone è rimasto illeso, ma in stato di shock.

Disagi e gestione dell'emergenza sull'A4

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale, generando lunghe code nel tratto coinvolto. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati hanno richiesto tempo. Sul posto hanno operato congiuntamente le squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati anche negli accertamenti per ricostruire la precisa dinamica dell'accaduto.

Un tratto autostradale ad alto traffico

Il tratto dell'autostrada A4 tra Portogruaro e Latisana è un segmento ad alto traffico, frequentato da veicoli leggeri e pesanti. In caso di incidenti, le autorità possono disporre la chiusura temporanea di caselli o deviazioni per agevolare i soccorsi e garantire la sicurezza. In situazioni analoghe, come già avvenuto in questo tratto, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Portogruaro e Venezia intervengono con mezzi specializzati, tra cui autogru, per la gestione delle emergenze e la rapida rimozione dei veicoli coinvolti, riducendo i disagi per gli automobilisti.