Un uomo di 51 anni, vittima di un accoltellamento avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto 2026 a Pescara, nel quartiere di Portanuova, è ora fuori pericolo. Le sue condizioni di salute sono sensibilmente migliorate. L'episodio, che ha avuto luogo in via Orazio, sotto al Ponte di Ferro, ha coinvolto due uomini, entrambi senza fissa dimora. Le prime ricostruzioni indicano che la lite sarebbe degenerata a seguito di un probabile abuso di sostanze alcoliche.

Il 51enne, raggiunto da una coltellata all'addome, è stato prontamente trasportato all'Ospedale Civile di Pescara, dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia.

La buona notizia è che non è più in prognosi riservata e, al momento, non è stato necessario alcun intervento chirurgico. La celerità dell'intervento delle forze dell'ordine è stata determinante: la Polizia ha rintracciato e arrestato l'aggressore, un cittadino polacco di 49 anni, a pochi minuti dall'evento, nelle immediate vicinanze del luogo dell'aggressione.

La dinamica dell'aggressione e le indagini in corso

La discussione tra i due uomini, entrambi senza fissa dimora, è degenerata in un atto di violenza, probabilmente esacerbata da un eccessivo consumo di alcol. Il 49enne di nazionalità polacca ha estratto un coltello con una lama di 22 centimetri, colpendo il 51enne all'addome e causandogli una ferita profonda.

Immediatamente dopo l'aggressione, il sospettato ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente intercettato e bloccato dalla Squadra Volante della Polizia. L'arma del delitto è stata prontamente sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le successive fasi investigative.

L'aggressore è stato formalmente arrestato con l'accusa di tentato omicidio e denunciato per porto abusivo di armi. Le motivazioni esatte che hanno scatenato l'atto violento non sono ancora state completamente chiarite. Le indagini, condotte dagli agenti, proseguono senza sosta per ricostruire con precisione l'intera dinamica dell'accaduto e per individuare le cause profonde che hanno condotto a tale episodio.

La rapidità d'azione della Polizia si è rivelata cruciale non solo per fermare il responsabile, ma anche per assicurare che il ferito ricevesse tempestivamente le cure necessarie.

Le cure mediche e il ruolo dell'Ospedale Civile di Pescara

Il 51enne ferito è tuttora ricoverato presso l'Ospedale Civile di Pescara, una struttura sanitaria di riferimento essenziale per l'intera provincia. L'ospedale è dotato di un efficiente servizio di pronto soccorso, numerosi reparti specialistici e chirurgici, e rappresenta un polo fondamentale per l'assistenza sanitaria d'urgenza e ordinaria nella città e nel suo circondario.

Il personale sanitario ha monitorato con scrupolosa attenzione le condizioni del paziente fin dal suo arrivo, confermando che non è stato necessario alcun intervento chirurgico e che la prognosi è stata sciolta.

L'ospedale, gestito dall'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, svolge un ruolo insostituibile nella gestione delle emergenze e, purtroppo, anche nei casi di violenza urbana, garantendo cure e supporto alla comunità.