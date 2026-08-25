La bambina di sei anni, protagonista di un drammatico incidente che l'aveva vista precipitare dal balcone della sua abitazione insieme alla madre e ai suoi due fratellini, è finalmente tornata a Catanzaro. La piccola era stata ricoverata in condizioni estremamente gravi presso l'ospedale Santobono di Napoli, una struttura specializzata dove ha ricevuto le cure intensive e necessarie per superare la fase più critica dopo l'accaduto nel capoluogo calabrese.

Il Ritorno della Bimba a Catanzaro

Il delicato trasferimento della bambina è avvenuto dall'ospedale partenopeo alla sua città d'origine, Catanzaro, in seguito al progressivo e significativo miglioramento delle sue condizioni cliniche.

Il viaggio si è svolto in ambulanza, con la costante assistenza di personale sanitario specializzato, garantendo la massima sicurezza per la piccola paziente. La madre e i due fratellini, anch'essi coinvolti nella rovinosa caduta, erano già rientrati a Catanzaro nei giorni precedenti, attendendo con ansia il ricongiungimento familiare. L'intera vicenda aveva destato una profonda preoccupazione e un'ampia mobilitazione emotiva nella comunità locale, che ha seguito con apprensione ogni sviluppo della situazione clinica dei piccoli e della donna.

L'Incidente e il Percorso di Guarigione

L'episodio, che ha scosso la cittadinanza, si era verificato alcune settimane fa, quando la madre e i tre figli erano precipitati in circostanze ancora da chiarire dal balcone della loro abitazione a Catanzaro.

Subito dopo l'accaduto, la bambina, a causa della gravità delle sue ferite, era stata trasferita d'urgenza a Napoli per ricevere le cure più specialistiche e intensive disponibili, mentre la madre e gli altri due bambini erano stati ricoverati presso strutture ospedaliere di Catanzaro. Le condizioni della piccola, inizialmente giudicate molto gravi e fonte di grande angoscia, sono fortunatamente e progressivamente migliorate, consentendo infine il suo atteso ritorno a casa. Questa vicenda ha generato un'ondata di solidarietà e vicinanza da parte della cittadinanza, che ha dimostrato un forte senso di comunità e partecipazione emotiva.