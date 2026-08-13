Un uomo di 49 anni è stato vittima di un grave accoltellamento all'addome nel pomeriggio di giovedì 13 agosto 2026, a Latiano, in provincia di Brindisi. L'episodio di violenza si è verificato al culmine di un litigio, degenerato in aggressione fisica. Le prime ricostruzioni indicano che il ferimento sia avvenuto al termine di questa discussione, lasciando il 49enne in condizioni critiche.

Soccorso d'urgenza e intervento chirurgico a Brindisi

A seguito del grave ferimento, l'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

L'urgenza del trasporto e la classificazione in codice rosso evidenziano la serietà delle lesioni. Giunto in ospedale, il 49enne è stato prontamente preso in carico dal personale medico. A causa della profondità della ferita, si è reso necessario un delicato intervento chirurgico all'addome, al quale l'uomo è stato sottoposto per stabilizzare le sue condizioni. Attualmente, le sue condizioni di salute sono considerate gravi e la prognosi rimane riservata, con i medici che monitorano costantemente il suo stato clinico post-operatorio.

Le indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica

Sul luogo dell'accoltellamento, a Latiano, sono giunti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'intera vicenda e ricostruire con precisione l'esatta dinamica degli eventi.

Gli investigatori stanno procedendo con i rilievi del caso, raccogliendo ogni elemento utile sulla scena e cercando testimonianze. L'obiettivo è comprendere le ragioni del litigio, identificare i soggetti coinvolti e accertare le responsabilità. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sull'identità della vittima, né sui dettagli delle persone coinvolte o sulle circostanze precise che hanno scatenato l'aggressione. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto di questo grave episodio di violenza nel Brindisino.