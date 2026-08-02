È scomparso a Napoli il professor Gennaro Ferrara, storico rettore dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'. La notizia della sua morte, avvenuta nella mattinata del 2 agosto 2026, è stata comunicata dall'ateneo partenopeo. Ferrara, che avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni, ha ricoperto la carica di rettore dal 1986 al 2010, un periodo lungo e significativo che ha profondamente segnato la crescita e la trasformazione dell'istituzione accademica.

Durante il suo lungo mandato, il professor Ferrara ha guidato l'ateneo attraverso una profonda evoluzione.

Sotto la sua direzione, l'istituzione è passata da essere un piccolo istituto universitario specialistico a una moderna e prestigiosa università multidisciplinare. In una nota ufficiale, l'università ha riconosciuto il suo operato: «Con straordinaria passione, lungimiranza e capacità, ha saputo trasformare un piccolo istituto universitario specialistico in una moderna e prestigiosa Università multidisciplinare, al punto da essere unanimemente considerato uno dei fondatori della Parthenope contemporanea».

Un'eredità accademica e il cordoglio istituzionale

Il contributo di Gennaro Ferrara all'Università Parthenope non si è limitato agli anni del suo rettorato. La sua presenza è rimasta costante e attiva nella vita dell'ateneo fino agli ultimi giorni, rappresentando un punto di riferimento per l'intera comunità universitaria, inclusi studenti, docenti e personale.

L'università ha evidenziato come il suo sostegno e la sua preziosa esperienza non siano mai venuti meno, dimostrando un legame indissolubile con l'istituzione che aveva contribuito a plasmare.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme all'Amministrazione comunale, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Ferrara. Manfredi ha ricordato il professore come «una figura da sempre impegnata sia a livello accademico, sia a livello istituzionale». Ha poi sottolineato l'importanza della sua figura per la città: «Napoli perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione del sapere tra le giovani generazioni. Grazie a lui e alla sua instancabile attività la Parthenope è stata capace di divenire un polo universitario di prim'ordine».

I messaggi di vicinanza dalle altre università napoletane

Numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza sono pervenuti anche da parte di altri importanti atenei napoletani, a testimonianza del rispetto e della stima di cui godeva il professor Ferrara nel panorama accademico locale. Il rettore dell'Università Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, ha ricordato il valore del suo contributo al sistema universitario campano. Allo stesso modo, dall'Università Federico II, sono giunte le parole di Angela Zampella, rettrice facente funzioni, e di Andrea Mazzucchi, rettore neoeletto, i quali hanno entrambi evidenziato l'importanza della sua figura e il segno indelebile lasciato nel contesto universitario cittadino.

La scomparsa di Gennaro Ferrara segna la fine di una lunga e proficua stagione di impegno accademico e istituzionale, ma la sua visione e il suo lavoro rimangono un'eredità fondamentale per l'Università Parthenope e per la città di Napoli.