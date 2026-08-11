Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Albenga, in provincia di Savona, la sera del 10 agosto 2026. L'evento, avvenuto lungo la trafficata via Aurelia, ha visto il coinvolgimento di un'auto e una moto in uno scontro frontale. Secondo le prime dettagliate ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, una vettura che proveniva dalla vicina Ceriale avrebbe effettuato una svolta all'incrocio con via dell’Agricoltura, nel tentativo di immettersi nel centro abitato di Albenga, quando si è verificato l'impatto.

La vittima: Sara Roba, maresciallo degli Alpini

La vittima del tragico sinistro è stata identificata come Sara Roba, una giovane maresciallo di soli 31 anni. La donna aveva precedentemente prestato servizio con onore tra le fila degli alpini, in particolare nel 2° reggimento Cuneo, un dettaglio che ha aggiunto ulteriore dolore alla notizia. L’impatto è stato di una violenza tale da non lasciare scampo alla giovane: il personale medico del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell'incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa ha generato una profonda ondata di commozione e dolore all'interno della comunità locale. Anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio profondo cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia e a tutti i cari di Sara Roba, attraverso un toccante messaggio diffuso sui social media.

Precedenti incidenti e la sicurezza stradale sulla via Aurelia

Questo recente episodio si colloca in un periodo di particolare e crescente attenzione sulla sicurezza stradale lungo le arterie della Riviera ligure. Solo poche settimane prima, precisamente nella notte tra venerdì e sabato del 20 giugno 2026, un altro grave incidente si era verificato sulla stessa via Aurelia, ma nel limitrofo comune di Ceriale. In quella circostanza, lo scontro aveva avuto esiti altrettanto drammatici, causando la morte di Sofia Barberi e il grave ferimento di un'altra giovane donna. La dinamica di quell'evento aveva visto una moto, a bordo della quale viaggiavano le due ragazze, scontrarsi violentemente con una Fiat 500, provocando conseguenze fatali per una delle vittime e rendendo necessario l'attivazione di un servizio di supporto psicologico per i familiari colpiti dal lutto.

In entrambi i tragici eventi, le autorità locali e i servizi di emergenza, inclusi sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti con la massima tempestività per prestare soccorso e avviare i rilievi del caso. Questi episodi evidenziano la complessità delle dinamiche che possono caratterizzare gli incidenti lungo le arterie stradali della Riviera ligure. Le indagini e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono tuttora in corso, con l'obiettivo di chiarire le esatte responsabilità e le precise cause che hanno portato a questi due gravi sinistri.