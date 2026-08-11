Serracapriola, piccolo Comune in provincia di Foggia con circa 3.700 abitanti, conquista tre cittadini stranieri. Una donna americana e una coppia australiana, amici tra loro ma senza precedenti legami con il paese, hanno infatti deciso di acquistare casa nel borgo e trascorrervi parte dell’anno.

L’amore per il borgo

A raccontare la vicenda è il sindaco Michele Leombruno, che considera l’arrivo dei tre nuovi residenti un segnale importante per il futuro del piccolo Comune.

“Notizia bellissima, che rappresenta un'inversione di tendenza. Sono i primi turisti stranieri che decidono di acquistare casa da noi.

I piccoli Comuni in genere si spopolano, ma la loro presenza ci inorgoglisce e ci rende davvero felici”.

Stando a quanto raccontato dal primo cittadino, i tre erano stati a Serracapriola la scorsa estate. Una visita che avrebbe fatto scattare un vero e proprio colpo di fulmine per il borgo.

“Se ne sono innamorati - racconta - al punto che hanno acquistato due case in pieno centro storico, le hanno ristrutturate e a inizio estate si sono trasferiti qui dove trascorreranno tutta l'estate per far poi rientro nei loro Paesi intorno a ottobre”.

La promessa di imparare anche il dialetto

Leombruno ha conosciuto personalmente i tre cittadini stranieri durante una manifestazione in piazza. L’occasione è stata una dimostrazione dedicata alla preparazione dei cicatelli, un tipo di pasta corta lavorata a mano ottenuta da un impasto di farina e acqua.

“Era in corso una manifestazione per insegnare l'arte dei cicatelli (tipo di pasta corta lavorata a mano ricavata da un impasto di farina e acqua) e li ho notati mentre impastavano”.

Sono stati poi alcuni residenti a presentare i tre al sindaco, che li ha accolti con entusiasmo. La conoscenza della lingua italiana, al momento, è ancora limitata.

“Solo Martin (l'australiano che con la moglie ha acquistato casa) parla un po' l'italiano. Gli altri mi hanno promesso che impareranno, oltre l'italiano, anche il serrano, il nostro dialetto”.

I tre, racconta ancora Leombruno, hanno espresso soddisfazione per la loro nuova esperienza nel piccolo Comune foggiano e avrebbero già anticipato l'intenzione di altri amici di seguire il loro esempio.

“Mi hanno detto di trovarsi molto bene qui a Serracapriola e che altri amici presto acquisteranno casa nel nostro Comune”.