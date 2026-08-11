Un uomo di 61 anni è stato investito da un Suv dopo aver sorpreso dei ladri nella sua abitazione a Spessa Po, in provincia di Pavia. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, 10 agosto 2026, quando l’uomo è rientrato a casa insieme alla moglie, intorno alle 19. Al loro arrivo, hanno trovato i malviventi già all’interno dell’abitazione, intenti a compiere un tentato furto.

I ladri, colti in flagrante e sorpresi dalla presenza dei proprietari, sono immediatamente fuggiti. Per la loro fuga, hanno utilizzato un Suv, probabilmente il veicolo con cui erano giunti sul posto.

Il proprietario di casa, nel tentativo di fermarli o di annotare dettagli utili per le forze dell'ordine, ha tentato di inseguirli. Tuttavia, durante la precipitosa fuga, i banditi lo hanno intenzionalmente travolto con il veicolo, lasciandolo a terra ferito.

L’uomo è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118, allertati immediatamente dopo l'accaduto. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Qui, i medici hanno riscontrato diverse fratture, ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita. Attualmente, è ricoverato e sottoposto alle cure necessarie per riprendersi dalle lesioni subite.

Le indagini delle forze dell'ordine e le testimonianze chiave

La moglie della vittima, che era presente al momento dell’accaduto e ha assistito alla scena, non ha riportato alcuna conseguenza fisica diretta. Tuttavia, ha subito un profondo spavento a causa della violenza dell'evento. È stata ascoltata dai carabinieri come testimone chiave, fornendo dettagli preziosi per la ricostruzione della dinamica dei fatti e per l'identificazione dei responsabili. Le forze dell’ordine hanno avviato un’intensa attività investigativa per risalire agli autori sia del tentato furto nell'abitazione sia dell'investimento del padrone di casa.

Nell'ambito delle operazioni di ricerca, sono stati rapidamente predisposti numerosi posti di blocco.

Questi controlli sono stati attivati strategicamente tra le province di Pavia e Lodi, con l'obiettivo di intercettare il veicolo utilizzato dai malviventi e i fuggitivi. Le ricerche sono tuttora in corso con la massima priorità, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dei sospettati o su eventuali sviluppi significativi delle indagini.

Il ruolo del Policlinico San Matteo di Pavia nell'assistenza

Il Policlinico San Matteo di Pavia, dove l’uomo è attualmente ricoverato, rappresenta una delle principali strutture ospedaliere di riferimento nella regione Lombardia. Riconosciuto per la sua eccellenza nell'emergenza-urgenza, l'ospedale offre un'ampia gamma di servizi, inclusi pronto soccorso, medicina generale e reparti specialistici dedicati alla gestione di traumi e fratture. La struttura è equipaggiata per fornire assistenza completa e avanzata in casi di incidenti gravi, garantendo al paziente le migliori cure possibili per il suo recupero.