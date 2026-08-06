Le autorità sanitarie hanno rilevato la presenza del virus della Febbre del Nilo occidentale in alcune zanzare catturate a Cagliari. Questa importante scoperta è avvenuta in seguito a test specifici condotti su insetti prelevati in due luoghi particolarmente frequentati della città: il cimitero di San Michele e l'Orto botanico. La conferma della positività è giunta dopo le approfondite analisi effettuate dai laboratori specializzati, che hanno accertato la presenza virale.

Rilevazioni e Misure di Prevenzione a Cagliari

I campionamenti che hanno portato a questa identificazione rientrano nel quadro del piano regionale di sorveglianza, un programma di monitoraggio periodico volto a prevenire la diffusione di malattie trasmesse da vettori.

La positività è stata riscontrata in zanzare raccolte sia nel cimitero di San Michele, luogo di raccoglimento, sia nell'Orto botanico, un'area verde di rilevanza naturalistica e ricreativa. Entrambe le zone sono notoriamente frequentate da cittadini e visitatori. A seguito di questi riscontri, le autorità locali hanno immediatamente avviato le procedure di disinfestazione nelle aree interessate e hanno intensificato le attività di monitoraggio per controllare la situazione. Gli esperti raccomandano caldamente alla popolazione di adottare misure preventive contro le punture di zanzara, quali l'uso di repellenti cutanei e la messa in sicurezza degli ambienti domestici, ad esempio tramite l'installazione di zanzariere e l'eliminazione dei ristagni d'acqua, potenziale focolaio di riproduzione.

Il Virus della Febbre del Nilo Occidentale: Caratteristiche e Rischi

La Febbre del Nilo occidentale è una malattia virale la cui trasmissione avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Il virus è in grado di infettare sia gli esseri umani sia gli animali, in particolare gli uccelli, che fungono da serbatoio naturale per l'infezione e contribuiscono alla sua circolazione. Nella maggior parte dei casi, l'infezione si presenta in forma asintomatica o con sintomi lievi, spesso simili a quelli influenzali. Tuttavia, in una minoranza di casi, la malattia può evolvere in condizioni più gravi, causando complicazioni neurologiche potenzialmente serie. Per questo motivo, le autorità sanitarie invitano la popolazione a seguire attentamente le raccomandazioni e a segnalare tempestivamente eventuali casi sospetti o sintomi anomali, al fine di consentire un intervento rapido e mirato.