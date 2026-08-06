Cagliari si prepara ad affrontare una giornata critica a causa dell'ondata di calore, confermandosi tra le città italiane più colpite. Per venerdì 7 agosto, il Ministero della Salute ha emesso il livello 3 di allerta, noto come codice rosso, che indica il massimo grado di rischio per la salute pubblica. Nel capoluogo sardo, le temperature percepite sono previste rimanere estremamente elevate, rendendo indispensabili l'adozione di misure straordinarie per la protezione della popolazione, in particolare delle fasce più vulnerabili.

In risposta a questa situazione di emergenza climatica, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura precauzionale di numerosi luoghi pubblici.

I cimiteri cittadini saranno inaccessibili al pubblico nelle ore più critiche della giornata, specificamente tra le 12:30 e le 16:00. La stessa misura di chiusura temporanea è stata estesa anche al suggestivo Parco di Tuvixeddu, alla storica Passeggiata Coperta, alla Cripta di Santa Restituta e all'imponente Anfiteatro Romano, tutti interdetti all'accesso nelle medesime fasce orarie per salvaguardare la sicurezza dei visitatori e dei cittadini.

Rifugi Climatici e Servizi di Assistenza per l'Emergenza Caldo

Per offrire un concreto sollievo durante le giornate caratterizzate da temperature estreme, la Giunta comunale ha istituito i cosiddetti rifugi climatici. Si tratta di spazi pubblici appositamente individuati per la loro capacità di offrire ambienti più freschi e confortevoli, grazie alla presenza di aree verdi, zone d'ombra naturali e fontanelle accessibili.

Tra questi figurano i principali polmoni verdi della città: il Parco di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, l'Ex Vetreria, i Giardini Pubblici, il Giardino Sotto le mura, l'Orto Dei Cappuccini e l'area di Bonaria, tutti a disposizione della cittadinanza.

L'attenzione dei servizi sanitari e sociali rimane elevatissima, con un impegno costante per monitorare e intervenire in caso di necessità. Il pronto intervento sociale è pienamente operativo 24 ore su 24, garantendo una risposta immediata alle situazioni di urgenza. Inoltre, continua a essere attivo il prezioso servizio dello sportello di ascolto telefonico, frutto della collaborazione con la Croce Rossa. Questo canale è fondamentale per raccogliere segnalazioni e richieste di intervento, rivolgendosi prioritariamente agli anziani e alle persone più fragili, le categorie maggiormente a rischio durante le ondate di calore.

Il Livello di Allerta Massima e le Misure di Prevenzione

Il livello 3 di allerta, comunicato dal Ministero della Salute, rappresenta la soglia più elevata di rischio e impone la massima cautela, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. Le autorità locali hanno reiterato l'importanza di seguire scrupolosamente le indicazioni preventive e di evitare categoricamente l'esposizione diretta al sole e l'attività fisica nelle ore centrali della giornata, quando il caldo è più intenso. Le decisioni relative alle chiusure temporanee di cimiteri e siti storici sono state adottate con l'obiettivo primario di mitigare i rischi per la salute pubblica e assicurare la massima sicurezza ai cittadini di fronte all'emergenza dettata dalle alte temperature.