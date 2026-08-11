Otto nuovi autobus Conerobus, modello Citymood da 10,5 metri della Menarini, sono operativi ad Ancona dall'11 agosto 2026. Presentati al Monumento ai Caduti, i mezzi dispongono di tre porte di ingresso per un rapido incarrozzamento e sbarco. Alimentati a metano, trasportano fino a 89 passeggeri (19 seduti, 69 in piedi). Offrono aria condizionata, pedana manuale per disabili fisici, indicatori di percorso e sistema di annuncio delle fermate (interno/esterno con vocalizzazione), migliorando l'accessibilità nel trasporto pubblico.

Innovazione, sostenibilità e bigliettazione MARTA

Alessandro Di Paolo, direttore tecnico Conerobus, ha sottolineato che gli interni dei veicoli sono “tutto made in Italy e molto made in Marche”, con selleria fornita da un'azienda locale. Conerobus si distingue come prima azienda italiana nell'applicazione dell'economia circolare, usando materiali di recupero (vecchi sedili, bottiglie di plastica o simili) per gli allestimenti.

A bordo sono presenti i dispositivi MARTA (Marche Trasporti App) per la bigliettazione elettronica e macchinette tradizionali per acquisto e validazione. Per la sicurezza del personale, i bus includono una parete di protezione per il conducente, volta a mitigare atti violenti o aggressivi.

Il sistema MARTA, operativo sulle linee urbane di Ancona e provincia dal luglio 2026, permette l'acquisto e la validazione dei titoli di viaggio tramite bancomat, carta di credito, biglietto elettronico cartaceo, tessera abbonati o l'app Atma. Il tetto massimo di spesa giornaliera di 5 euro per 24 ore promuove accessibilità e convenienza. Questo progetto della Regione Marche, adottato da Conerobus e ATMA, mira a semplificare l'uso del trasporto pubblico e migliorare l'esperienza di viaggio, integrando diverse modalità di pagamento e accesso per una mobilità digitale e interconnessa. L'investimento di circa 1,67 milioni di euro è finanziato per oltre il 65% dalla Regione Marche e la restante parte da Conerobus.

Alla presentazione hanno partecipato il vice sindaco Giovanni Zinni e il presidente Conerobus Italo D'Angelo.