È scomparso a Roma Maurizio Longo, il segretario generale di Trasportounito, dopo aver combattuto una lunga malattia. Nonostante la fatica e una voce che si faceva sempre più flebile, Longo aveva continuato a partecipare attivamente ai tavoli di confronto e a tutte le occasioni dedicate alla discussione sul futuro e sulle problematiche del settore dell’autotrasporto. Spesso, le sue posizioni si erano distinte anche in contrapposizione con quelle di altre organizzazioni sindacali, a testimonianza del suo impegno costante.

Nato a Latina il 10 settembre 1962, Longo aveva inizialmente mostrato un grande talento nel calcio dilettantistico, promettendo una carriera in quel campo.

Successivamente, era approdato al settore dell’autotrasporto, dove in breve tempo si era affermato come uno dei maggiori esperti. Dopo aver ricoperto un ruolo di guida in Fita-Cna, nel 2008 aveva fondato Trasportounito insieme a Franco Pensiero, suo storico presidente e amico. L’associazione sindacale, nel ricordarlo, ha sottolineato come Trasportounito avesse più volte denunciato «lo strapotere contrattuale della committenza, a cui vantaggio si erano risolti negli anni gli interventi che avrebbero dovuto invece produrre un risanamento strutturale dell’autotrasporto».

L'impegno di Trasportounito per l'autotrasporto

Trasportounito si configura come l’Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali, un’organizzazione nata con l’obiettivo primario di rappresentare le imprese di autotrasporto professionale di merci e viaggiatori.

La sua missione è sempre stata quella di operare in modo autonomo e indipendente, libero da schieramenti politici e da condizionamenti confederali, garantendo così una voce autentica per il settore. Con la sua sede nazionale a Roma e una capillare rete di associati che si estende su tutto il territorio italiano, l’associazione aggrega oltre 600 imprese e migliaia di professionisti del volante. Il suo impegno è rivolto al risanamento dell’autotrasporto italiano, attraverso la promozione di norme chiare, la garanzia della sicurezza stradale, la lotta all’illegalità e al dumping contrattuale. Offre inoltre una vasta gamma di servizi concreti, tra cui la gestione dei pedaggi, programmi di formazione, assistenza tecnica e legale, e convenzioni vantaggiose per i suoi membri.

Il ruolo di Maurizio Longo nell'associazione

Maurizio Longo ha ricoperto la carica di segretario generale di Trasportounito, lavorando a stretto contatto con il presidente Franco Pensiero. Sotto la sua leadership, l’associazione ha perseguito con determinazione la tutela degli autotrasportatori, portando al centro del dibattito economico nazionale le esigenze cruciali del settore. Longo si era strenuamente opposto a quelle dinamiche contrattuali che riteneva squilibrate e dannose per la categoria, lasciando un’impronta significativa nella difesa dei diritti e degli interessi dei professionisti dell’autotrasporto.