Quattro individui, tutti originari della provincia di Bari e di età compresa tra i trenta e i cinquanta anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Belluno. L'operazione della Squadra Mobile ha smantellato un gruppo accusato di aver orchestrato una truffa ai danni di un anziano di 87 anni, residente a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Tra i fermati, solo uno di loro risultava incensurato.

La tecnica impiegata dai malviventi, nota come 'finto carabiniere', è stata utilizzata per ingannare la vittima. Gli indagati hanno astutamente fatto credere all'anziano che un suo stretto familiare fosse coinvolto in un'indagine per una rapina, sostenendo che l'automobile del congiunto era stata usata da altri per il reato.

Con questa pretestuosa narrazione, hanno convinto l'uomo della presunta necessità di effettuare un "controllo" sui preziosi custoditi nella sua abitazione, asserendo che questi dovessero essere confrontati con quelli presumibilmente sottratti durante la rapina.

La messa in atto della truffa e l'intervento decisivo

Per assicurarsi che la vittima non potesse chiedere aiuto o verificare la veridicità delle loro affermazioni, i truffatori hanno adottato una strategia mirata: hanno reso inutilizzabili i telefoni dell'anziano. Attraverso una serie ininterrotta di chiamate sia sulla linea fissa che su quella mobile, hanno di fatto isolato l'uomo, impedendogli ogni contatto esterno. Una volta ottenuta la piena fiducia e l'isolamento della vittima, i finti militari sono riusciti a farsi consegnare i beni preziosi, per poi dileguarsi rapidamente.

Tuttavia, l'azione dei malviventi è stata interrotta grazie alla prontezza delle forze dell'ordine. Nell'ambito di specifici controlli su veicoli sospetti, una pattuglia della polizia ha intercettato e fermato l'autovettura sulla quale viaggiavano i quattro truffatori. All'interno del mezzo, gli agenti hanno recuperato i beni sottratti all'anziano. A seguito dell'arresto, per i quattro è scattato l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi comuni di residenza in Puglia.

Le truffe agli anziani: un fenomeno diffuso

La metodologia del 'finto carabiniere' si conferma purtroppo una delle tattiche di truffa più insidiose e diffuse, specialmente quando le vittime sono persone anziane. I malintenzionati, sfruttando la buona fede e la vulnerabilità di questa fascia d'età, si presentano come membri delle forze dell'ordine o istituzioni, creando un senso di urgenza e autorità.

Spesso, adducendo motivazioni legate a indagini o controlli di sicurezza, inducono le vittime a consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore, con la promessa di una restituzione mai avvenuta.

Le autorità competenti ribadiscono l'importanza di mantenere un alto livello di guardia. Le forze dell'ordine raccomandano vivamente di prestare massima attenzione a richieste di denaro o beni da parte di chi si presenta come pubblico ufficiale, specialmente se le circostanze appaiono insolite o pressanti. In caso di minimo dubbio sull'identità di chi si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine, è fondamentale non esitare a contattare immediatamente i numeri di emergenza, come il 112 o il 113, prima di intraprendere azioni o consegnare oggetti di valore.