L'Arabia Saudita si prepara ad affrontare attacchi imminenti e coordinati, attesi sia dal nord che dal sud del Paese. Un alto funzionario ha segnalato il rischio che tali offensive provengano da milizie irachene e dagli Houthi yemeniti, operanti sotto la supervisione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Questa allerta è stata diramata il 6 agosto 2026, evidenziando una crescente preoccupazione per la stabilità regionale.

Nonostante la mancanza di dettagli specifici riguardo a obiettivi precisi o tempistiche, la minaccia è considerata concreta.

Le autorità saudite mantengono un elevato stato di allerta, riflettendo la crescente tensione che caratterizza la regione. Questa situazione sottolinea il complesso coinvolgimento di attori sia statali che non statali nelle delicate dinamiche di sicurezza che interessano il territorio nazionale.

Le minacce e i soggetti coinvolti

Le milizie irachene e gli Houthi yemeniti sono identificati come i principali responsabili di queste potenziali azioni offensive. Entrambi i gruppi hanno un precedente storico di operazioni contro obiettivi sauditi, spesso impiegando droni e missili. La supervisione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane su queste attività suggerisce un coordinamento strategico tra le diverse fazioni coinvolte, intensificando la complessità del panorama di sicurezza.

Questa escalation si inserisce in una serie di episodi recenti, durante i quali la difesa saudita è stata impegnata nell'intercettazione di droni e missili diretti verso infrastrutture strategiche, con particolare attenzione al settore energetico. Le autorità saudite hanno innalzato i livelli di vigilanza lungo i confini settentrionali e meridionali, rispondendo attivamente alle minacce che emergono sia dall'Iraq che dallo Yemen.

La protezione delle infrastrutture strategiche

Negli ultimi anni, l'Arabia Saudita ha significativamente rafforzato i propri sistemi di difesa aerea e le misure di sicurezza, con l'obiettivo primario di proteggere le infrastrutture critiche, specialmente quelle legate al settore petrolifero.

Un recente episodio ha visto le forze saudite intercettare droni lanciati dall'Iraq, i quali miravano a impianti petroliferi. È stato confermato che nessuna infrastruttura ha subito danni e che le operazioni di difesa continuano incessantemente per salvaguardare i siti strategici nazionali.

Il governo saudita prosegue la collaborazione con partner internazionali per un monitoraggio costante delle minacce e per il rafforzamento della capacità di risposta a eventuali attacchi. L'attenzione rimane elevata, specialmente alla luce delle segnalazioni ufficiali che indicano un persistente rischio di nuove azioni coordinate contro il territorio nazionale, ribadendo l'importanza di una vigilanza continua.