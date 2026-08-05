Un uomo di 56 anni è stato tratto in arresto nel porto di Ischia dai carabinieri, con l'accusa di possesso di un documento falso e di truffa ai danni di una compagnia di navigazione. L'episodio si è verificato il 5 agosto 2026, durante le consuete operazioni di controllo all'imbarco effettuate dai militari dell'Arma. Nel tentativo di sviare l'attenzione dei carabinieri e di eludere il controllo, l'uomo ha dichiarato di aver partecipato a una nota trasmissione televisiva pomeridiana condotta da Maria De Filippi. Nonostante il tentativo di distrazione, i militari hanno proceduto con un approfondimento sul suo bagaglio, che ha portato a scoperte significative.

Durante la perquisizione approfondita, i carabinieri hanno rinvenuto un secondo documento d'identità intestato all'uomo. A differenza di quello che aveva consegnato inizialmente, questo documento riportava la residenza a Barano d'Ischia. È emerso che proprio questo documento alterato veniva sistematicamente utilizzato dall'individuo per ottenere il prezzo agevolato dei biglietti dei traghetti, una tariffa speciale riservata esclusivamente ai residenti dell'isola. Ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che già il 3 agosto precedente, lo stesso uomo aveva acquistato un biglietto per Ischia usufruendo della medesima tariffa agevolata. Poco prima del controllo che ha portato al suo arresto, il 56enne aveva tentato nuovamente di mettere in atto lo stesso raggiro, cercando di beneficiare ancora una volta dello sconto non dovuto.

Le accuse e le modalità del controllo

Le autorità hanno formalmente contestato all'uomo sia il reato di possesso e utilizzo di un documento falso, sia quello di truffa per aver beneficiato indebitamente delle agevolazioni tariffarie. Il controllo che ha portato alla scoperta è avvenuto nell'ambito di un'intensificazione delle operazioni di sorveglianza nei porti dell'isola. Tali operazioni sono specificamente finalizzate a monitorare i flussi turistici e a verificare con rigore la regolarità dei documenti presentati dai passeggeri per l'acquisto dei biglietti. La falsa dichiarazione di residenza sull'isola, attestata dal documento contraffatto, era l'elemento cruciale per accedere alle tariffe scontate destinate ai residenti, un privilegio che l'uomo ha cercato di sfruttare illegalmente.

Il sistema delle agevolazioni per i residenti

Le compagnie di navigazione che operano nel Golfo di Napoli applicano regolarmente tariffe agevolate ai residenti delle isole, tra cui Ischia, per i collegamenti marittimi. Questo sistema è pensato per supportare la mobilità dei residenti. Per poter usufruire di tali benefici, è indispensabile dimostrare la propria effettiva residenza tramite una documentazione valida e riconosciuta. I controlli eseguiti dalle forze dell'ordine nei porti sono quindi essenziali per verificare la correttezza delle dichiarazioni e per prevenire abusi e frodi, come quello riscontrato nel caso dell'arresto avvenuto a Ischia. Le agevolazioni sono un diritto per chi risiede stabilmente sulle isole e sono soggette a verifiche periodiche e rigorose da parte degli enti preposti, al fine di garantirne un utilizzo equo e conforme alle normative vigenti.