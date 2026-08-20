L'Italia è scossa da una preoccupante ondata di violenza: otto donne sono state uccise tra luglio e metà agosto 2026. Questo dato riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Gessica Allegni, assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia Romagna, ha espresso profonda preoccupazione, evidenziando come, nonostante le diverse circostanze e i luoghi, i casi presentino un inquietante schema ricorrente. Le vittime – Luigia, Tania, Dafne, Daniela, Tania, Ornella, Joanna e Carmela – rappresentano vite spezzate, famiglie devastate e comunità ferite, nomi che la cronaca rischia di consumare.

L'appello delle istituzioni: il femminicidio è un fenomeno radicato

La concentrazione di questi delitti impone alle istituzioni riflessione e azione. L'assessora Allegni ha sottolineato la necessità di "alzare lo sguardo" e riconoscere che i femminicidi non sono tragiche fatalità, bensì un fenomeno radicato che trova origine nel controllo, nelle minacce, nella sopraffazione e nell'inaccettabile concezione di una donna come proprietà. "Ogni volta che una donna trova la forza di chiedere aiuto, le istituzioni devono essere pronte a fare la propria parte", ha dichiarato. La sicurezza delle donne non può dipendere unicamente dal coraggio di denunciare, ha aggiunto, interrogandosi su cosa accada dopo una richiesta d'aiuto, con riferimento al casodi Tania Terrin.

Dati e risposte legislative contro la violenza di genere

Tra luglio e il 19 agosto 2026, almeno otto vicende mortali sono emerse in Italia, con indagini che valutano o hanno riconosciuto l'ipotesi di femminicidio. I dati del Ministero dell'Interno per il primo semestre 2026 indicano 138 omicidi volontari (contro 163 nel 2025). Le donne vittime sono state 34, di cui 26 per omicidio volontario e otto vittime del nuovo delitto di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale), in vigore dal 17 dicembre 2025, che prevede l'ergastolo per l'uccisione di una donna per motivi di genere. Nonostante la diminuzione complessiva delle vittime femminili (da 54 nel 2025 a 34 nel 2026, -37%), altri indicatori mostrano una persistente necessità di intervento.

Nel primo semestre 2026, gli ammonimenti del Questore per violenza domestica sono aumentati del 24,1% (3.247 casi), con un totale di 4.582 ammonimenti (includendo lo stalking), evidenziando una diffusa problematica legata alla violenza di genere.