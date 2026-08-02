Un bambino di nove anni è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Udine dopo essere precipitato in un dirupo a Raveo (Udine). Il piccolo, che partecipava a un campo scout, ha riportato traumi multipli.

Il bambino è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo coperto di fogliame, a breve distanza dalle tende dell'accampamento. Dopo quindici metri di ruzzolamento, è precipitato per altri venti metri. L'impatto è stato attenuato dalla folta vegetazione presente nella zona.

L'allarme è giunto alla Sala operativa regionale emergenza sanitaria intorno alle 12.

Sono intervenuti elisoccorso, stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, Guardia di finanza, ambulanza e Vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno raggiunto calandosi con le corde per venti metri.

Il recupero e il trasporto in ospedale

La sua voce era udibile dai genitori presenti sul posto. Necessario sfoltire la vegetazione per le manovre di sicurezza. Stabilizzato e imbarellato, è stato verricellato a bordo dell'eliambulanza e trasportato d'urgenza al nosocomio friulano per le cure necessarie.

Il ruolo del Soccorso Alpino in Friuli

L'operazione ha evidenziato la collaborazione tra Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. L'elisoccorso ha permesso di raggiungere rapidamente la zona boschiva impervia. L'ente si occupa di ricerca, recupero e assistenza in ambienti montani, funzione cruciale per le frequenti attività all'aperto e i campi scout regionali, specie in estate.