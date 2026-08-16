Un giovane italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario di Asolo, in provincia di Treviso, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva presso un ospedale di Barcellona, in Spagna. Il ragazzo è stato vittima di una violenta e improvvisa aggressione avvenuta nella notte di mercoledì 12 agosto 2026, mentre si trovava in vacanza nella vivace città catalana insieme a un gruppo di altri otto coetanei.

Le sue condizioni sono purtroppo gravi: Nicola è stato indotto in coma farmacologico a causa delle serie e profonde ferite riportate, in particolare alla testa.

Il padre, Daniele Maggiotto, ha immediatamente raggiunto Barcellona con la moglie per stare accanto al figlio in questo momento difficile. La prognosi per il giovane trevigiano rimane al momento riservata, in seguito alla diagnosi di lesioni a livello cerebrale che hanno reso necessario un intervento medico urgente e il ricovero in terapia intensiva.

La dinamica dell'aggressione: un attacco improvviso

La ricostruzione dei fatti, fornita dagli amici che erano presenti al momento dell'accaduto, indica che l'episodio si è verificato poco dopo le 22. Il gruppo di ragazzi italiani aveva appena lasciato un locale e si trovava all'esterno quando è stato avvicinato da una dozzina di altre persone, anch'esse giovani e di lingua spagnola.

In un attimo, la situazione è degenerata: due degli italiani, che si erano momentaneamente distanziati dal resto del gruppo, sono stati i primi a essere presi di mira e aggrediti.

È stato proprio in questo frangente che Nicola Maggiotto è stato colpito con estrema violenza alla nuca, perdendo immediatamente i sensi a causa del forte impatto. L'attacco improvviso ha scatenato una reazione: i responsabili dell'aggressione hanno poi innescato una rissa con gli altri italiani, che erano accorsi in soccorso dei due amici aggrediti. Dopo lo scontro, gli assalitori si sono rapidamente allontanati dalla scena, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, chiamati immediatamente dopo l'accaduto.

Le conseguenze dell'aggressione e le indagini in corso

Oltre a Nicola, anche un suo amico che aveva coraggiosamente tentato di difenderlo ha riportato delle ferite. Il giovane ha subito una lesione allo zigomo, per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura, ed è stato fortunatamente dimesso poche ore dopo l'accaduto. Un dettaglio importante emerso dalle prime verifiche, e successivamente confermato dal padre di Nicola Maggiotto, è che l'aggressione non sembra avere avuto come scopo un furto. Nulla è stato infatti sottratto dagli oggetti personali o dai portafogli delle vittime, il che suggerisce una natura diversa per l'atto violento, forse una rissa scaturita da futili motivi o un'aggressione immotivata.

Mentre la famiglia Maggiotto vive ore di profonda apprensione e angoscia, le autorità locali di Barcellona stanno proseguendo le indagini con l'obiettivo primario di identificare e rintracciare i responsabili di questo grave e ingiustificato episodio. La comunità di Asolo e l'intera provincia di Treviso seguono con il fiato sospeso gli sviluppi sulle condizioni di salute di Nicola e sull'avanzamento delle investigazioni, sperando in una rapida ripresa del giovane e nell'individuazione dei colpevoli.