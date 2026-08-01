La riqualificazione di via Argiro a Bari è ormai prossima al completamento, come annunciato dal sindaco Vito Leccese. La notizia è stata diffusa in occasione di un sopralluogo sul cantiere, al quale ha preso parte anche l’assessora comunale alla Polizia locale, Carla Palone. L'intervento, di grande rilevanza per il centro città, è stato finanziato grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ha interessato una vasta area di circa 14mila metri quadrati di spazio urbano.

Durante la visita, il sindaco Leccese ha espresso la sua soddisfazione per i progressi compiuti: “Via Argiro ha cambiato volto.

So che per i commercianti e i residenti sono stati mesi di sacrifici, ma vedere oggi questa strada viva, animata dalle persone e dalle attività, ci ripaga ampiamente degli sforzi compiuti. È una delle prime opere del Pnrr a essere vicina al termine e ci dimostra come i cambiamenti che abbiamo inserito nella nostra visione di città ci restituiranno una Bari più vivibile, più bella e più moderna”.

L'avanzamento dei lavori su via Argiro

I lavori di riqualificazione hanno già raggiunto traguardi importanti, tra cui la riapertura al traffico dell'incrocio tra via Argiro e via Calefati, un punto cruciale per la viabilità cittadina. Attualmente, le squadre di operai sono concentrate sull'intersezione con via Principe Amedeo, dove si stanno ultimando le opere previste.

Le fasi conclusive del progetto includono il completamento degli attraversamenti pedonali e l'esecuzione delle ultime sistemazioni urbane, dettagli essenziali per la piena fruibilità e sicurezza dell'area.

Il sindaco ha inoltre voluto sottolineare la rapidità e l'efficacia dell'intervento, affermando che “via Argiro è l’esempio di come, in meno di un anno e nonostante le polemiche, sia stata realizzata un’opera pubblica destinata a essere apprezzata e valorizzata negli anni a venire”. Questo evidenzia l'impegno dell'amministrazione nel portare a termine progetti ambiziosi in tempi brevi.

Il ruolo del Pnrr nella rigenerazione urbana

L’intervento su via Argiro si inserisce pienamente nel quadro dei progetti sostenuti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Questo strumento strategico è fondamentale per il rilancio economico e sociale del Paese, prevedendo investimenti mirati in diversi settori chiave. Tra questi, la rigenerazione urbana riveste un ruolo di primo piano, con l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita nelle città italiane e promuovere la sostenibilità degli spazi pubblici.

La riqualificazione di via Argiro rappresenta, in questo contesto, un esempio concreto e tangibile di come le risorse del Pnrr vengano impiegate per trasformare aree urbane strategiche. L'obiettivo è favorire non solo la vivibilità e la modernizzazione dei centri cittadini, ma anche creare ambienti più accoglienti e funzionali per residenti e visitatori, contribuendo a un futuro più sostenibile per Bari.