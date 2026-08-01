Un tragico episodio ha scosso la comunità di Verona: Andrea Rizzardi Recchia, un uomo di 52 anni, è stato arrestato con la grave accusa di aver ucciso a coltellate la madre, Grazia Rizzardi, di 80 anni e affetta da malattia di Alzheimer. Il drammatico evento si è consumato nella mattinata di venerdì, all'interno dell'abitazione familiare situata nel tranquillo quartiere di Borgo Venezia. L'uomo si trova ora detenuto presso il carcere di Verona, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, un passaggio cruciale che potrebbe tenersi già lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari, Carola Musio.

Le prime fasi dell'inchiesta non hanno ancora permesso di chiarire il movente che ha spinto il figlio a compiere un gesto così estremo. Si prevede che ulteriori dettagli possano emergere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Dopo essere stato fermato dalla Polizia, Andrea Rizzardi Recchia ha rilasciato le sue prime ammissioni in Questura, fornendo elementi utili agli inquirenti. Alcuni vicini di casa, ascoltati dagli investigatori, avrebbero riferito di aver udito delle urla provenire dall'appartamento, sebbene non sia ancora stato confermato se queste fossero riconducibili a una lite tra madre e figlio antecedente all'aggressione. Il magistrato Alberto Sergi, che coordina le indagini affidate alla Squadra mobile, sta valutando in queste ore la necessità di disporre l'autopsia sul corpo dell'anziana vittima, un esame che potrebbe accertare con precisione il numero e la natura delle coltellate inferte.

Profilo dell'indagato e dettagli sull'indagine

Il profilo di Andrea Rizzardi Recchia rivela un passato legato al mondo dell'arte e dell'architettura. L'uomo si era laureato in architettura a Venezia nel 2004, dopo aver completato gli studi presso l'Istituto d'arte di Verona. Tuttavia, risulta cancellato dall'albo dell'Ordine degli architetti della provincia di Verona. Negli ultimi anni, Rizzardi Recchia si era dedicato attivamente alla pittura, un'attività che lo vedeva impegnato anche nella gestione di una pagina Facebook, intitolata 'Andrea Rizzardi Recchia paintings'. Tra i contenuti della pagina spicca un post risalente a dieci anni fa, che mostra un suo dipinto selezionato dal noto critico d'arte Vittorio Sgarbi per una mostra tenutasi a Venezia, a testimonianza di un certo riconoscimento nel settore.

Diversi vicini di casa hanno inoltre raccontato di aver ricevuto in dono alcuni quadri realizzati dall'uomo, delineando un'immagine complessa dell'indagato.

Sviluppi procedurali e contesto investigativo

L'udienza di convalida dell'arresto sarà un momento fondamentale per la ricostruzione dettagliata degli eventi che si sono susseguiti tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì, il lasso di tempo in cui si presume sia avvenuto il delitto. Le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, proseguono senza sosta nel quartiere di Borgo Venezia, con l'obiettivo primario di chiarire ogni dinamica e di fare piena luce sulle motivazioni che hanno portato a questa tragica fine. La Questura di Verona, attraverso i suoi organi investigativi, è pienamente impegnata a garantire la massima trasparenza e completezza nell'accertamento dei fatti.