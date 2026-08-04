Un bambino di cinque anni, di origine ucraina, è stato salvato nella mattinata odierna a Bibione, in provincia di Venezia, dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio causato da annegamento. L'allarme è stato lanciato dal padre del piccolo, che ha richiesto immediatamente soccorso. Il tempestivo intervento del bagnino presente nella zona è stato cruciale: ha recuperato il bambino in mare e ha praticato le prime manovre di rianimazione direttamente sulla spiaggia, un'azione rapida che si è rivelata determinante.

Il soccorso e le condizioni del piccolo

Grazie alla prontezza e professionalità del bagnino, il bambino ha ripreso conoscenza dopo pochi minuti dall'intervento. Al momento dell'arrivo dei sanitari, il piccolo respirava già autonomamente, un segnale positivo della riuscita delle manovre di primo soccorso. Successivamente, è stato trasportato in elicottero dal Suem di Treviso all'ospedale di Padova per ricevere ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Questo episodio si è verificato in una delle località balneari più frequentate del litorale veneto, un'area ad alta densità turistica, dove la presenza costante di personale di salvataggio si è dimostrata cruciale per un esito favorevole e per la sicurezza generale.

Precedenti simili e l'importanza della vigilanza

Questo grave incidente a Bibione segue un altro caso allarmante avvenuto il giorno precedente, che ha visto coinvolto un altro bambino tedesco di cinque anni. Quest'ultimo era stato ricoverato in condizioni critiche dopo aver subito un arresto cardiaco per diversi minuti a causa di una sindrome da annegamento. Situazioni analoghe si sono purtroppo verificate anche in altre località turistiche italiane. A luglio, ad esempio, un bambino di tre anni è stato soccorso nella piscina di un campeggio a Marina di Bibbona, in Toscana. In quell'occasione, il padre e l'assistente ai bagnanti sono intervenuti con grande prontezza, riuscendo a far riprendere conoscenza al piccolo prima che venisse trasportato in elisoccorso all'ospedale pediatrico di Firenze.

Questi eventi evidenziano la costante necessità di vigilanza e la rapidità d'azione in ambienti acquatici.

Il ruolo fondamentale dei bagnini per la sicurezza

I recenti episodi sottolineano in modo inequivocabile il ruolo fondamentale dei bagnini e del personale di salvataggio nelle aree balneari e nelle piscine, in particolare durante la stagione estiva, quando l'afflusso di visitatori, specialmente famiglie con bambini, aumenta considerevolmente. La tempestività degli interventi e la specifica preparazione degli operatori si rivelano fattori determinanti per garantire la sicurezza dei più piccoli e per una gestione efficace delle emergenze legate agli incidenti in acqua, prevenendo conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi e irreversibili.