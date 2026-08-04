Un incendio di un autoarticolato ha provocato la chiusura temporanea dell'autostrada A28, nel tratto tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro. L'evento, avvenuto poco dopo le 10 del mattino, ha richiesto l'intervento del personale di Autostrade Alto Adriatico per le operazioni di bonifica della carreggiata e per la sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Il conducente dell'autoarticolato ha mostrato grande prontezza, riuscendo a uscire dall'abitacolo e a sganciare il semirimorchio prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, evitando conseguenze più gravi.

L'allarme, dato da numerosi automobilisti in transito, ha permesso un rapido intervento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pordenone con un'autobotte, supportati da una squadra da Conegliano. Nonostante la celerità, il rimorchio era già irrimediabilmente danneggiato.

Intervento dei soccorsi e gestione dell'emergenza sulla A28

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco hanno permesso di controllare il rogo e avviare le attività di smassamento e spegnimento definitivo. L'intervento è stato cruciale per evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione adiacente alla carreggiata. La polizia stradale è rimasta presente per la gestione della viabilità e la sicurezza dell'area.

Il ruolo di Autostrade Alto Adriatico nella viabilità

Autostrade Alto Adriatico è la società responsabile della gestione e manutenzione del tratto autostradale A28, che collega Conegliano a Portogruaro, attraversando le province di Pordenone e Treviso. La società si occupa della sicurezza della circolazione, della manutenzione delle infrastrutture e della gestione delle emergenze lungo il percorso autostradale, garantendo un servizio continuo per la mobilità regionale e la risoluzione di situazioni critiche.