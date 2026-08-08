L'aeroporto di Cagliari si prepara ad affrontare una delle sue fasi più intense dell'anno, con proiezioni che indicano un notevole aumento del traffico passeggeri. Per la cruciale settimana di Ferragosto, che si estende dal 7 al 16 agosto 2026, la società di gestione dello scalo del sud Sardegna prevede di accogliere circa 250.000 passeggeri. Questa cifra, che include il totale complessivo di arrivi e partenze, sottolinea l'importanza strategica dell'infrastruttura aeroportuale in un periodo di massima affluenza turistica per l'isola.

Numeri in crescita: un segnale positivo per il turismo sardo

Le stime attuali evidenziano una marcata crescita nei volumi di traffico rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell'estate precedente. Questo incremento conferma la vitalità del settore turistico sardo e l'attrattiva della destinazione. Per supportare l'elevata domanda e garantire l'efficienza operativa, sono stati programmati circa 1.550 movimenti aerei, tra decolli e atterraggi, che si susseguiranno sulle piste dell'aeroporto. Parallelamente, le compagnie aeree hanno risposto all'incremento delle prenotazioni potenziando significativamente la loro offerta, mettendo a disposizione un totale di 280.000 posti per i collegamenti aerei diretti da e per la principale città del sud Sardegna.

L'aeroporto di Cagliari: fulcro vitale per la connettività isolana

L'aeroporto di Cagliari, strategicamente posizionato, si conferma un fulcro vitale per la connettività della Sardegna, specialmente durante i mesi estivi. La settimana di Ferragosto, in particolare, rappresenta un momento chiave in cui l'afflusso di visitatori raggiunge i suoi picchi annuali, rendendo lo scalo un elemento indispensabile per l'economia turistica regionale. L'aumento previsto sia nei movimenti aerei che nella capacità di posti offerti dalle compagnie riflette non solo la costante e robusta domanda di viaggi verso l'isola, ma anche la capacità dell'aeroporto di gestire volumi di traffico sempre maggiori, consolidando il suo ruolo di porta d'accesso privilegiata alla Sardegna.