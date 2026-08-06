La città di Cagliari continua a essere sotto l'egida del bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, spingendo l'amministrazione comunale a prendere misure straordinarie per la tutela della cittadinanza. Tra queste, spicca la decisione di chiudere i cimiteri cittadini durante le ore più roventi della giornata. Il provvedimento mira a salvaguardare la salute pubblica, sia dei visitatori che del personale impiegato, di fronte alle temperature elevate che persistono sul capoluogo sardo.

Le Misure Adottate per la Sicurezza

La disposizione comunale prevede che tutti i cimiteri di Cagliari rimangano inaccessibili nelle fasce orarie centrali, quelle considerate più critiche a causa dell'intensità del calore.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni preventive messe in campo per mitigare gli effetti delle condizioni meteorologiche estreme. La chiusura temporanea dei luoghi di culto e memoria è una delle diverse strategie adottate per fronteggiare l'ondata di calore che sta interessando l'intera regione della Sardegna, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte.

L'obiettivo primario è ridurre al minimo i rischi per la salute derivanti dall'esposizione prolungata al sole e alle alte temperature, specialmente per le categorie più vulnerabili della popolazione. La decisione riflette la serietà dell'allerta e la necessità di agire con prontezza per proteggere i cittadini.

Il Significato del Bollino Rosso e i Rischi

Il bollino rosso, assegnato dalle autorità competenti, non è solo un indicatore di temperature elevate, ma rappresenta un vero e proprio segnale di pericolo. Indica infatti che le ondate di calore possono avere effetti negativi significativi sulla salute, con conseguenze potenzialmente gravi per le persone più fragili. Tra queste, si annoverano in particolare gli anziani, i bambini e tutti i soggetti con patologie preesistenti o condizioni di salute delicate.

L'amministrazione ha ribadito che la chiusura dei cimiteri nelle ore di punta del caldo è una misura precauzionale essenziale. È stata concepita per prevenire colpi di calore, disidratazione e altri malori che potrebbero manifestarsi in condizioni di stress termico. Il provvedimento rimarrà in vigore per tutta la durata dell'allerta caldo, e verrà revocato solo quando le condizioni climatiche torneranno a essere più miti e meno rischiose per la popolazione.