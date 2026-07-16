Il Ministero della Salute ha annunciato che sabato 19 città italiane saranno contrassegnate dal bollino rosso a causa delle elevate temperature previste. Questa designazione indica il massimo livello di rischio per la salute dovuto al caldo intenso, con possibili effetti negativi su fasce fragili e persone sane. È fondamentale adottare precauzioni per affrontare l'ondata di calore.

Le città coinvolte dall'allerta rossa

Secondo il bollettino sulle ondate di calore, le città con allerta più alta sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Questa lista evidenzia l'ampiezza dell'emergenza che interesserà il paese. Il Ministero della Salute raccomanda particolare attenzione a bambini, anziani, persone con patologie croniche e lavoratori all'aperto, i più esposti ai rischi del caldo estremo.

Sistema di monitoraggio e livelli di rischio

Il Ministero della Salute aggiorna il bollettino sulle ondate di calore per informare sui rischi legati alle condizioni climatiche estreme. Il sistema di allerta prevede tre livelli: verde (nessun rischio), arancione (rischio moderato) e rosso (rischio elevato per tutti). Il bollino rosso viene assegnato quando le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi diffusi sulla salute. Il bollettino è consultabile e aggiornato quotidianamente in estate, con indicazioni utili per la gestione del caldo e la tutela del benessere.