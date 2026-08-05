La città di Cali, in Colombia, si prepara ad accogliere un evento di portata storica: l'insediamento del presidente eletto Abelardo de la Espriella, fissato per il 7 agosto 2026. Per l'occasione, che segna un'eccezione rispetto alla tradizione di svolgere la cerimonia nella capitale Bogotá, sono state implementate rigide misure di sicurezza. L'obiettivo è garantire la massima tranquillità durante l'evento, che vedrà la città blindata da un imponente dispositivo di controllo.

Il vasto operativo di sicurezza a protezione dell'evento

Le misure di sicurezza, definite dall'amministrazione comunale di Cali come accorgimenti preventivi, giungono in risposta a recenti attacchi compiuti da gruppi armati illegali contro installazioni di polizia ed esercito in diverse regioni del Paese.

Per l'imponente operativo, saranno schierati oltre undicimila uomini tra Forze armate e Polizia nazionale. Le autorità hanno inoltre stanziato una ricompensa equivalente a circa 150.000 dollari per chiunque fornisca informazioni utili a sventare potenziali attentati.

A coordinare tutte le fasi dell'intervento, prima, durante e dopo la cerimonia, sarà un apposito Puesto de Mando Unificado (PMU). Tra le disposizioni principali, oltre al già citato divieto di transito per i camion merci e alle restrizioni sull'uso dei droni, è stata imposta la "ley seca", che vieterà la vendita e il consumo di alcolici. Sarà inoltre garantito un rafforzamento della sicurezza lungo i principali corridoi stradali del dipartimento.

Contesto storico e la questione della trasparenza dei costi

L'insediamento di Abelardo de la Espriella a Cali assume un valore storico, trattandosi della prima volta che l'atto protocollare si tiene fuori dalla capitale. L'evento richiamerà l'attenzione di tutto il Paese e vedrà la partecipazione di numerose delegazioni nazionali e internazionali. Le autorità hanno ribadito il rispetto per il diritto alla protesta pacifica, ma hanno altresì avvertito che saranno attuati controlli rigorosi per prevenire blocchi, atti di violenza o qualsiasi situazione che possa compromettere la tranquillità pubblica durante la giornata.

Parallelamente all'organizzazione dell'evento, il Tribunale amministrativo di Cundinamarca ha accolto un ricorso presentato da un cittadino. L'istanza contesta la mancanza di trasparenza riguardo ai costi del trasferimento della cerimonia da Bogotá a Cali, richiedendo che le spese sostenute vengano rese pubbliche.