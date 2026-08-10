Sei diportisti sono stati soccorsi in mare lo scorso 9 agosto 2026 nel Foggiano, in tre distinti interventi condotti dalla Capitaneria di porto di Manfredonia. Tra le persone tratte in salvo, anche una donna incinta. Gli episodi si sono verificati lungo il litorale nord del Comune di Mattinata e sulla spiaggia di Vignanotica, nel contesto dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”.

Dettagli degli interventi di soccorso

Il primo intervento ha visto l’equipaggio del battello pneumatico GC 138, impegnato in attività di pattugliamento, rispondere a segnalazioni provenienti da una caletta.

Una famiglia di tre persone, rimasta spiaggiata a causa della foratura della propria canoa, è stata recuperata e accompagnata in sicurezza al porto di Mattinata.

Gli altri due interventi hanno riguardato diportisti a bordo di tavole da SUP (stand up paddle) che non riuscivano a rientrare autonomamente al punto di partenza. In un caso particolarmente delicato, una coppia di cittadini tedeschi in vacanza sulle coste del Gargano si era allontanata dalla spiaggia di Vignanotica. Le condizioni meteorologiche e la sopraggiunta stanchezza hanno impedito loro di fare ritorno a riva. La situazione era resa più critica dal fatto che la donna fosse in stato di gravidanza. I militari della Capitaneria, intervenuti prontamente con la motovedetta CP 543, hanno recuperato la coppia, trasportandola a terra in totale sicurezza.

Fortunatamente, tutti gli interventi si sono conclusi senza ulteriori conseguenze o problemi per le persone coinvolte.

L'operazione "Mare e laghi sicuri 2026" per la sicurezza sul Gargano

La Capitaneria di porto di Manfredonia, con competenza sul tratto costiero del Gargano, svolge un ruolo cruciale garantendo la sicurezza marittima, il controllo della navigazione e la tutela dell’ambiente marino. L’operazione “Mare e laghi sicuri 2026” rappresenta un'iniziativa chiave di prevenzione e intervento, mirata ad assicurare la massima protezione a bagnanti e diportisti durante l'intera stagione estiva. I pattugliamenti regolari e le risposte tempestive alle emergenze, in particolare nelle frequentate aree di Mattinata e Vignanotica, sono cruciali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Le attività di soccorso della Capitaneria di porto si integrano con i servizi di emergenza sanitaria e con le altre forze preposte alla gestione della sicurezza sulle spiagge e in mare. Questo coordinamento assicura un presidio efficace e continuo, specialmente nei periodi di maggiore affluenza turistica, confermando l'attenzione costante verso la protezione di chi frequenta le coste pugliesi.