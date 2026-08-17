L'aeroporto di Catania si trova nuovamente a fronteggiare le sfide poste dall'attività vulcanica dell'Etna. La società di gestione aeroportuale, Sac, ha annunciato significative limitazioni ai voli in arrivo, riducendo il numero massimo di aeromobili consentiti a soli dieci per ora. Questa decisione, comunicata in via ufficiale, si rende necessaria a causa dell'emissione di cenere vulcanica che ha interessato l'area circostante lo scalo, compromettendo la piena sicurezza delle operazioni aeree.

La misura adottata dalla Sac mira a garantire la massima sicurezza operativa in un contesto ambientale particolarmente delicato.

L'attività eruttiva del vulcano, infatti, può generare nubi di cenere che rappresentano un serio pericolo per i motori degli aeromobili e per la visibilità in fase di atterraggio. La limitazione imposta è quindi una precauzione indispensabile per tutelare passeggeri ed equipaggi.

Restrizioni per gli arrivi e consigli ai passeggeri

Le restrizioni operative riguardano esclusivamente i voli in arrivo presso lo scalo etneo. È importante sottolineare che, al momento, non sono state segnalate analoghe limitazioni per i voli in partenza, che possono proseguire regolarmente. La Sac ha diramato un invito pressante a tutti i passeggeri in procinto di viaggiare da o per Catania: è fondamentale verificare lo stato del proprio volo direttamente con le rispettive compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

L'aeroporto di Catania-Fontanarossa, uno dei principali snodi aerei della Sicilia e del Sud Italia, è purtroppo abituato a confrontarsi con scenari simili. Le attività eruttive dell'Etna, con la conseguente emissione di cenere vulcanica, sono una variabile costante che richiede una gestione attenta e tempestiva. In particolare, la presenza di particelle vulcaniche nell'atmosfera può ridurre drasticamente la visibilità e compromettere l'integrità delle piste e delle apparecchiature di navigazione, rendendo necessarie interruzioni o riduzioni delle operazioni di volo per motivi di sicurezza.

Il ruolo cruciale della Sac nella gestione delle emergenze

La Sac S.p.A., in qualità di società di gestione dell'aeroporto di Catania, svolge un ruolo centrale nella salvaguardia della continuità e della sicurezza dei servizi aeroportuali.

Le sue responsabilità comprendono la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di tutte le infrastrutture dello scalo, con l'obiettivo primario di assicurare la regolarità e la sicurezza di ogni volo. In situazioni di emergenza, come quelle provocate dall'attività dell'Etna, la Sac è chiamata a intervenire con la massima prontezza, coordinandosi strettamente con le autorità competenti per implementare le misure necessarie.

La società ha ribadito il suo impegno costante, affermando che l'operatività dell'aeroporto è sottoposta a un monitoraggio continuo e rigoroso. Ogni eventuale aggiornamento o ulteriore modifica alle limitazioni verrà comunicato con la massima tempestività attraverso i canali ufficiali dell'aeroporto e delle compagnie aeree.

Nonostante le periodiche interruzioni dovute alla natura vulcanica del territorio, l'aeroporto di Catania mantiene la sua posizione di nodo strategico e fondamentale per i collegamenti aerei della Sicilia orientale, garantendo la connettività dell'isola con il resto del mondo, seppur con le precauzioni imposte dalla forza della natura.