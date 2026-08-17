Un ultraleggero è risultato scomparso nella zona dell'alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito ieri mattina alle 9.30 dal campo volo di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, ed era atteso tra le 10.30 e le 11 presso l'aviosuperficie di Sibari, situata a Cassano allo Ionio, in Calabria. Il mancato arrivo ha fatto scattare l'allarme, avviando immediate operazioni di ricerca.

I passeggeri e la rotta del velivolo

A bordo dell'ultraleggero si trovavano l'avvocato Carlo Arnulfo, sessantaquattro anni, di Roma, e Angela Buccico, cinquantacinque anni, di Matera.

La loro identità è stata confermata. I due erano giunti all'aviosuperficie Sibari Fly giovedì scorso, ripartendo poi per Capo d'Orlando dopo una breve sosta.

Mario Varca, presidente della struttura Sibari Fly, ha riferito che Arnulfo, prima della partenza, gli aveva confidato l'intenzione di recarsi in Sicilia per il Ferragosto. Le sue parole furono: «Quando è partito mi ha detto che sarebbe andato in Sicilia per il Ferragosto. Quando torno, ha aggiunto, passiamo una giornata qua insieme». Questa dichiarazione offre un quadro delle intenzioni dei passeggeri.

L'aviosuperficie di Sibari: un polo per l'aviazione leggera

L'aviosuperficie di Sibari, nota come Sibari Fly, è un'infrastruttura chiave per l'aviazione leggera nella regione calabrese.

Situata a Cassano allo Ionio, la struttura è utilizzata per il traffico di piccoli velivoli da turismo e per attività di volo sportivo. Offre servizi di accoglienza e supporto, rappresentando un punto di riferimento per piloti e passeggeri nella zona della Sibaritide.

Le operazioni di ricerca in corso

Le ricerche dell'ultraleggero scomparso sono state immediatamente avviate e si stanno concentrando nell'area dell'alto Tirreno Cosentino. Le operazioni di soccorso mirano a individuare il velivolo e i suoi occupanti, l'avvocato Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Le squadre specializzate lavorano senza sosta per coprire la vasta area, con la speranza di ottenere al più presto notizie utili per la risoluzione del preoccupante caso.