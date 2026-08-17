La nave Life Support dell'organizzazione non governativa Emergency ha condotto un'operazione di soccorso al largo delle coste libiche. L'intervento, avvenuto il 17 agosto 2026, ha permesso il salvataggio di decine di persone da un'imbarcazione in difficoltà, ma ha purtroppo rivelato la tragica scoperta di sette migranti deceduti a bordo.

Dettagli dell'operazione di soccorso e il bilancio

Durante l'intervento, l'equipaggio della Life Support ha individuato un barcone con numerosi migranti. I soccorritori hanno tratto in salvo decine di persone, ma a bordo sono stati rinvenuti i corpi senza vita di sette migranti.

Questo drammatico bilancio evidenzia i pericoli della traversata nel Mediterraneo centrale.

I superstiti sono stati accolti sulla nave Life Support, dove hanno ricevuto le prime cure e assistenza. Le loro condizioni sono state definite critiche, a causa della lunga permanenza in mare e delle precarie condizioni dell'imbarcazione. Il personale medico e sanitario specializzato ha fornito il supporto necessario.

L'impegno di Emergency nel Mediterraneo

Emergency, fondata nel 1994, è un'organizzazione italiana che offre assistenza medico-chirurgica gratuita. Dal 2022, ha avviato la missione Life Support per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale. La nave è dotata di personale medico e sanitario specializzato per rispondere alle emergenze in mare e fornire assistenza immediata ai naufraghi.

Le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale rappresentano una delle principali attività di Emergency, che agisce in coordinamento con le autorità per garantire la sicurezza e la tutela delle persone in difficoltà durante le traversate.