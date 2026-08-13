Il Comune di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Salvatore Alessandro De Cosmo, un medico, ricercatore e studioso di spicco, nato nel piccolo borgo e da sempre profondamente legato alla sua comunità d'origine. Questa importante iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, intende rendere un pubblico e solenne omaggio a una personalità che ha dedicato l'intera vita professionale alla medicina, alla ricerca scientifica, alla formazione e alla cura delle persone, raggiungendo ruoli di primo piano nel panorama della diabetologia italiana.

La carriera del Dottor De Cosmo si è sviluppata in gran parte presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l'ospedale voluto da San Pio. A partire dal 1986, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, operando nell'ambito della Medicina interna, dell'Endocrinologia e della Diabetologia. Il suo percorso professionale lo ha condotto fino alla direzione di strutture complesse e del dipartimento di Scienze mediche, testimoniando una profonda competenza e dedizione. Parallelamente alla sua estesa attività clinica, De Cosmo ha affiancato un'intensa attività di ricerca scientifica, contribuendo significativamente al progresso medico. Attualmente, ricopre la prestigiosa carica di presidente dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd) e della Federazione delle Società Diabetologiche Italiane, consolidando la sua influenza nel settore.

Un riconoscimento che celebra il legame indissolubile con Celenza Valfortore

Il sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti, ha sottolineato con enfasi il significato di questo riconoscimento, definendolo un omaggio a “uno dei suoi figli illustri, a un medico e a uno studioso che ha raggiunto traguardi di grande prestigio senza mai perdere il legame con la propria comunità”. Questa dichiarazione evidenzia il valore che l'amministrazione attribuisce non solo ai successi professionali del Dottor De Cosmo, ma anche alla sua costante vicinanza al territorio. Infatti, De Cosmo vive stabilmente a Celenza Valfortore insieme alla moglie Francesca, mantenendo un rapporto saldo e continuo con le sue radici.

La cerimonia di conferimento: un evento per la comunità

La solenne cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si terrà sabato 15 agosto, in una data che si preannuncia significativa per l'intera comunità. All'evento è prevista la partecipazione di numerose autorità civili e religiose, insieme a importanti rappresentanti del mondo sanitario e scientifico, oltre naturalmente alla cittadinanza di Celenza Valfortore. Questa celebrazione non solo onora il percorso di vita e professionale di Salvatore Alessandro De Cosmo, ma sottolinea anche l'importanza del suo contributo significativo sia a livello locale che nazionale, in particolare nel fondamentale campo della diabetologia e della ricerca medica.