Un uomo di ottantacinque anni è stato arrestato dai carabinieri nel Brindisino, con l'accusa di aver appiccato un incendio doloso nelle campagne di San Pancrazio Salentino. L'episodio, avvenuto il 13 agosto, ha visto l'anziano individuato da alcuni passanti mentre intenzionalmente dava fuoco a sterpaglie in un terreno agricolo.

Intervento dei Carabinieri e Arresto

Dopo aver innescato il rogo, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incendio. L'allarme lanciato dai testimoni ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente. Le forze dell'ordine hanno rintracciato l'ottantacinquenne poco distante e lo hanno arrestato con l'accusa di incendio doloso.

Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme hanno interessato sterpaglie e vegetazione spontanea. Grazie alla tempestività dell'intervento, il rogo è stato domato prima che potesse espandersi e causare danni maggiori all'ambiente e alle proprietà.

Contesto Territoriale e Rischio Incendi

L'area interessata, le campagne di San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi, è notoriamente vulnerabile agli incendi, specialmente nei mesi estivi. Le alte temperature e la presenza di vegetazione secca creano un ambiente favorevole alla rapida propagazione delle fiamme. Le autorità locali rinnovano costantemente gli appelli alla massima prudenza e al rispetto delle normative per la prevenzione incendi boschivi.

Questo periodo dell'anno comporta un rischio elevato di innesco e diffusione di roghi, rendendo cruciale ogni sforzo per la salvaguardia del territorio e della sicurezza pubblica.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali responsabilità ulteriori. L'azione tempestiva delle forze dell'ordine è stata determinante, prevenendo conseguenze più gravi per l'ecosistema locale e l'incolumità delle persone nell'area.